В Нур-Султане из-за девушки произошла массовая драка с перестрелкой

Массовая драка с перестрелкой произошла из-за девушки в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщила жительница столицы Эльмира Баекешева в группе "Интересная жизнь Астаны".

Время позднее, казалось бы помолиться за прекрасный день, и видеть девятый сон. Выстрелы один за одним, подбегаю к окну, а там массовая драка. Крутой замес, лежат раненые, истекая кровью. Толпа убегает в сторону улицы Сембинова. Я вызываю полицию и скорую, так как пострадали люди. Но через минуту вижу, что раненых грузят в машину и по газам. На шум стали выходить люди из домов, которые стоят напротив. И к приезду полиции - остались следы крови на дороге, - написала она.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Нур-Султана, 24 января на пульт 102 поступило сообщение о том, что в 01:09 в городскую больницу поступили двое мужчин в возрасте 19-ти и 23-х лет с огнестрельными ранениями.

Установлено, что между ранее знакомыми произошла драка с применением оружия из-за девушки. Все участники конфликта задержаны и доставлены в Управление полиции района "Байконыр" . По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. ДП Нур-Султана