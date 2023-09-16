Массовая драка произошла в Алматы. Сообщают о стрельбе

Фото: скриншот с видео

В социальных сетях распространяется видео с одной из улиц Алматы, где запечатлена массовая драка. Автор сообщает, что один из участников получит огнестрельное ранение, сообщает Zakon.kz.

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