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Массовая драка произошла в Алматы. Сообщают о стрельбе

Массовая драка произошла в Алматы. Сообщают о стрельбе Фото: скриншот с видео
В социальных сетях распространяется видео с одной из улиц Алматы, где запечатлена массовая драка. Автор сообщает, что один из участников получит огнестрельное ранение, сообщает Zakon.kz.

В субботу, 16 сентября, в пабликах и социальных сетях распространилось видео, на котором снята массовая потасовка между молодыми людьми.

"Моего сына и два друга избили толпой отобрали телефон, вся одежда в крови. В друга (сына) вупор стреляли, в лицо. Пуля осталось веку правого глаза", – сообщает автор видео, опубликованного в социальных сетях.


Как сообщили в департаменте полиции Алматы, факт зарегистрирован по статье "Хулиганство".

"В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление участников и обстоятельств происшествия", – сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Ранее очередной конфликт разразился на территории рынка "Алтын Орда". Там несколько торговцев набросились на представителя администрации торговых площадей. Видео прокомментировали в пресс-службе рынка.

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