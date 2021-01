Над Вестминстерским дворцом в Лондоне поднимается дым

Дым окутывает Вестминстерский дворец на берегах Темзы в Лондоне. В историческом комплексе размещается национальный парламент, сообщает zakon.kz.

Как напоминает газета Daily Express, несколько дней назад членов британского парламента предупредили, что в здании необходимо провести срочный ремонт.

В соцсетях появилось видео инцидента. Информации о пострадавших и причинах произошедшего пока нет.

???? - UK: THE FIRE alarm at the Houses of Parliament has sounded across Westminster Bridge with onlookers filming footage showing what appears to be smoke rising from the iconic London landmark. pic.twitter.com/C6mXnG4BY2