На жесткий карантин по ошибке властей отправили регион в Италии

В Ломбардии завершилась неделя жесткого карантина, введенного по ошибке, передает zakon.kz.

Как сообщает euronews.com, власти Италии признали, что по ошибке ввели строгий карантин в Ломбардии.

Эта область на неделю была отнесена к "красной зоне" из-за неверных статистических данных, - объяснили в правительстве.

В Риме говорят, что Национальному институту здравоохранения пришлось уточнить цифры, предоставленные администрацией Ломбардии.

В свою очередь губернатор Аттилио Фонтана настаивает, что это он добился смягчения карантина.

Я естественно начал процедуру обжалования этих расчетов, представленных правительством. Мы никогда не передавали ошибочные данные и мы не корректировали наши данные, - подчеркнул он.

В результате пересмотра официальных показателей заболеваемости с воскресенья Ломбардия вернулась в "оранжевую зону". По словам губернатора, в регионе теперь могут возобновить работу непродовольственные магазины, но главное - с понедельника могут быть открыты школы.