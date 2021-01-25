11- летний мальчик погиб от упавшей на голову глыбы льда, сообщает zakon.kz.

Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Заводском районе Саратова Татьяна Загородняя.

Сегодня. Погиб ребенок 11 лет. На него упала сосулька с балконов или с проводов. Мы выезжали на место происшествия, оценили ситуацию на месте. Крыша была очищена, но на балконах висели сосульки. Как мне объяснили, чистить сосульки с балконов - обязанность собственников. Ну так надо потребовать. Но сосулек везде полно по городу. И тротуары завалены. Это точно не обязанность жильцов, - сообщила она на своей странице в Instagram.

По ее словам, семья на учете не состояла.

В семье есть дочка, которая живет у бабушки в деревне, - уточнила Загородняя.

Также она обратилась к родителям.

Поговорите с детьми. Нельзя ходить вдоль домов. Сейчас резко изменилась погода, сосульки, - заключила уполномоченный по правам ребенка в Заводском районе.