Шымкентский цирк избавился от животных

Цирк в Шымкенте отказался от представлений с животными, сообщает zakon.kz.

На странице в Instagram сообщается, что цирк начинает 2021 год с уникальным экспериментальным проектом в Казахстане, направленный на исключение зверей из цирковых номеров.

Отмечают, что более 45 стран мира уже полностью отказались от использования диких зверей в цирках.

Таким образом, Шымкент-цирк будет развиваться в следующих направлениях:

Клоунада и шапито Джигитовка и каскадерство Жонглирование и эквилибристика Воздушные гимнасты

Новая экспериментальная цирковая программа будет презентована в рамках празднования Наурыз и к 150-летию казахского борца и циркового артиста Хаджимукана Мунайтпасова с использованием лучших методик цирка "Дю Солей", сохраняя традиционный национальный колорит, - говорится в сообщении.