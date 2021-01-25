Шымкентский цирк избавился от животных

25 января 2021, 10:16
Фото: gazeta.ru

Цирк в Шымкенте отказался от представлений с животными, сообщает zakon.kz.

На странице в Instagram сообщается, что цирк начинает 2021 год с уникальным экспериментальным проектом в Казахстане, направленный на исключение зверей из цирковых номеров.

Отмечают, что более 45 стран мира уже полностью отказались от использования диких зверей в цирках.

Таким образом, Шымкент-цирк будет развиваться в следующих направлениях:

  1. Клоунада и шапито
  2. Джигитовка и каскадерство
  3. Жонглирование и эквилибристика
  4. Воздушные гимнасты

Новая экспериментальная цирковая программа будет презентована в рамках празднования Наурыз и к 150-летию казахского борца и циркового артиста Хаджимукана Мунайтпасова с использованием лучших методик цирка "Дю Солей", сохраняя традиционный национальный колорит, - говорится в сообщении.

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Публикация от ???? ГККП «Шымкент-Цирк» (@circus_shymkent)


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