В Минэкологии РК прокомментировали запрет на использование животных в цирках
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Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на пресс-конференции в правительстве 17 декабря 2024 года озвучил, кого коснется запрет на использование животных в казахстанских цирках, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, законом об ответственном обращении с животными предусмотрена норма, которая запрещает выставку диких животных, создание передвижных зоопарков и океанариумов.
"Эта норма вступает в силу с 1 января 2025 года. Поэтому думаю, что с января деятельность передвижных цирков и зоопарков прекратится. Это относится и к контактным зоопаркам", – сказал Нысанбаев.
На уточнение журналистов, планируется ли запретить использование животных и в стационарных цирках, он ответил, что пока нет.
Ранее министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, что ведутся переговоры с Россией о миграции сайгаков на исторические места.
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