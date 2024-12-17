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Общество

В Минэкологии РК прокомментировали запрет на использование животных в цирках

запрет на использование животных в цирках, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 19:10 Фото: pixabay
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на пресс-конференции в правительстве 17 декабря 2024 года озвучил, кого коснется запрет на использование животных в казахстанских цирках, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, законом об ответственном обращении с животными предусмотрена норма, которая запрещает выставку диких животных, создание передвижных зоопарков и океанариумов.

"Эта норма вступает в силу с 1 января 2025 года. Поэтому думаю, что с января деятельность передвижных цирков и зоопарков прекратится. Это относится и к контактным зоопаркам", – сказал Нысанбаев.

На уточнение журналистов, планируется ли запретить использование животных и в стационарных цирках, он ответил, что пока нет. 

Ранее министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, что ведутся переговоры с Россией о миграции сайгаков на исторические места. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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