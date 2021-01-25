Войти в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности стало проще

Включить в таможенный реестр свои объекты интеллектуальной собственности стало проще. Об этом сообщили в Комитете госдоходов, передает zakon.kz.

Это связано с тем, что законом от 5 января 2021 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования и предпринимательской деятельности" исключен из Кодекса РК "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" подпункта 3 пункта 3 статьи 461.

Ранее правообладатели должны были подтвердить факт перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности. Эта процедура была предусмотрена при подаче заявления на включение в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС). Комитет государственных доходов МФ РК.

Эта норма являлась барьером для правообладателей при включении своих объектов интеллектуальной собственности в реестр.

То есть, указанная норма позволяла включать в ТРОИС только те объекты интеллектуальной собственности, по которым уже выявлены нарушения прав. А владелец объекта интеллектуальной собственности, впервые придя на рынок Казахстана с намерением внести объект интеллектуальной собственности в ТРОИС, не имел возможности осуществить защиту своих прав на объекты интеллектуальной собственности, - пояснили в КГД.

Теперь при подаче заявления на включение в ТРОИС, исключена необходимость предоставления правообладателями документа, подтверждающего факт перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности.

Закон вступил в силу с 17 января текущего года.