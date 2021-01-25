МИД России опубликовал жесткое обращение к посольству США

В минувшие выходные в городах России прошли акции в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Ночью 23 января МИД России в facebook обратил внимание на действия посольства США в Москве на фоне происходящего, высказав недовольство, передает zakon.kz.

Посольство США в Москве не в первый раз демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами и правилами, активно размещая в социальных сетях сообщения в поддержку несогласованных протестных акций в российских городах. По сути, речь идет о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних, - сказано в сообщении МИД РФ.

Властям США рекомендуют заняться собственными проблемами, включая преодоление глубокого раскола в американском обществе, порожденного социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия.

Попытки же американской дипломатии, игнорирующей все приличия, фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. Руководству Посольства США предстоит серьезный разговор в МИД России, - резюмировали во внешнеполитическом ведомстве.

22 января посольство США в Москве разместило на своём сайте "предупреждение о демонстрации", где были обозначены локации, время сбора и планы участников несанкционированных акций. Американские дипломаты отметили, что в российской столице "демонстранты планируют собраться около Пушкинской площади примерно в 14:00 и пройти маршем в сторону Кремля". Посольство США также опубликовало "маршруты протестов" в Санкт-Петербурге, Перми, Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Омске, Иркутске, Хабаровске, Владивостоке и Улан-Удэ. Как говорится в "предупреждении", данная информация была размещена для безопасности граждан Соединенных Штатов, которые могут невольно оказаться в местах скопления протестующих и полиции, сообщал RT.

23 января митинги прошли по всей России. По данным ОВД-Инфо, было задержано порядка 3 тыс. человек. Больше всего в Москве — 1167. На втором месте — Санкт-Петербург (466 задержанных), на третьем — Новосибирск (96 человек).