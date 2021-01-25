По распоряжению главы Восточного Казахстана Даниала Ахметова назначен новый аким Семея. В ходе ІІ внеочередной сессии городского маслихата, которая прошла сегодня, депутаты единогласно поддержали кандидатуру Нурымбета Сактаганова. Отметим, он ранее занимал должность акима Уланского района, сообщает zakon.kz.

Активу нового градоначальника представил Даниал Ахметов. Глава региона также поблагодарил экс-акима Ермака Салимова за работу и подчеркнул что он далее будет советником акима области по жилищно-строительным вопросам.

Нурымбет Аманович Сактаганов, 1970 года рождения, родом из Южно-Казахстанской области. Окончил Кызылординский педагогический институт, Кызылординский аграрно-технический колледж, Институт дистанционного образования МЭСИ, Кызылординский институт экономики, статистики и информации МЭСИ, Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, по специальностям учитель, бухгалтер, юрист, экономика и бизнес.

Трудовую деятельность начал в 1992 году учителем средней школы №172 г. Кызылорды. Служил в рядах ВС РК в 1993-1994 годы, после армии продолжил работу в средней школе №9 г. Кызылорды.

В 1995-2001 годы работал инспектором, старшим инспектором, главным инспектором, начальником отдела, заместителем начальника отдела Таможенного управления по Кызылординской области, в 2001-2006 годы занимал должности главного инспектора, помощника Председателя, начальника отдела Таможенного комитета Министерства госдоходов РК.

В 2006-2007 годы – главным инспектором Представительства Правительства в Парламенте РК, начальником отдела, советником Министра экономики и бюджетного планирования РК.

В сентябре 2007 года назначен заместителем Председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.

2010-2012 гг. работал государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстана. В 2012 году назначен заместителем акима ВКО. В 2015 году первым заместителем акима ВКО. С мая 2018 года занимал должность акима Уланского района.

Отметим, также, что новый аким Семея многодетный отец, который воспитывает семерых детей.