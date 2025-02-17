Нурымбет Сактаганов назначен новым акимом ВКО

Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области. Им стал Нурымбет Сактаганов, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ сегодня, 17 февраля 2025 года, подписал Касым-Жомарт Токаев.

"Указом главы государства Сактаганов Нурымбет Аманович назначен акимом Восточно-Казахстанской области", – следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале Акорды.

Нурымбет Сактаганов родился 6 августа 1970 года в Туркестанской области. Окончил в 1992 году Кызылординский педагогический институт (учитель), а также Институт дистанционного образования МЭСИ (бухгалтер) и Кызылординский институт экономики, статистики и информации МЭСИ (юрист).

Трудовую деятельность начал в Кызылорде с должности учителя средней школы №172 (1992-1993) и средней школы №9 (1994-1995). С 1995 по 2007 год работал на различных должностях в Таможенном управлении по Кызылординской области, Таможенном комитете Министерства государственных доходов РК, Парламенте РК и Министерстве экономики и бюджетного планирования РК.

С сентября 2007-го по сентябрь 2010 года был зампредседателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, с 2010 по 2012 год – госинспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК, с октября 2012-го по июль 2015 года – замакима ВКО, с июля 2015-го по май 2018 года – первым замакима ВКО, с мая 2018-го по январь 2021 года – акимом Уланского района ВКО, с января по июнь 2021-го – акимом Семея, с февраля по июнь 2022-го – акимом Жарминского района ВКО, с июня 2022-го по сентябрь 2023 года – замакима Кызылординской области.

До нового назначения, с сентября 2023 года, занимал должность первого замакима ВКО.

С 16 июня 2023 года акимом Восточной-Казахстанской области был Ермек Кошербаев. 14 февраля 2025 года указом главы государства он назначен заместителем премьер-министра РК и освобожден от ранее занимаемой должности.