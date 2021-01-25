Казахстанцев призывают выбросить маски

Казахстанцы активно делятся видеороликом, в котором мужчина специальным прибором измеряет уровень СО2 под надетой на лицо медицинской маской, сообщает zakon.kz.

По информации stopfake.kz, замеры демонстрируют опасное для здоровья превышение концентрации вредного газа.

Эксперты отмечают, что это неправда.

Эксперимент, который обсуждают казахстанцы, повторение нашумевшего ролика, снятого американским пожарным и блогером Джеффом Неффом. Оригинальное видео уже не раз опровергали как фактчекеры, так и врачи.

Замеры, продемонстрированные на видео, нельзя считать корректными, поскольку они производятся непосредственно под маской в момент выдоха.

Эксперты отметили, что ношение медицинских масок не повышает уровень кортизола в крови, не способствует повторному заражению COVID-19 и не является причиной грибковой инфекции у детей.