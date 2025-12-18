Под маской добра: еще один таинственный благотворитель привлек внимание казахстанцев

Казахстанцы не успели разгадать, кто таится под никнеймом "Человек в маске", как появился новый герой практически с аналогичным псевдонимом – "Странник в маске", который также помогает нуждающимся и предпочитает оставаться анонимным.

Как бы тщательно он не скрывал свою личность, Zakon.kz все же удалось связаться с загадочным благотворителем.

Казахстанцы очень полюбили благотворителя – "Человека в маске". Всего за несколько лет житель Уральска осчастливил сотни нуждающихся. В беседе 28-летний парень отмечал, что творить добро нужно тайно, поэтому он скрывает свое лицо. Черные солнцезащитные очки, медицинская маска, кепка, толстовка с капюшоном и рюкзак с деньгами – именно так появляется волонтер перед теми, чьи мечты намеревается исполнить.

Многие искали сходство, гадали: может, это Димаш Кудайберген или Кайрат Нуртас? Интрига, восхищение и, самое главное, трогательные человеческие судьбы с хэппи-эндом помогли ему обрести большую популярность. Только в Instagram на него подписаны свыше трех миллионов пользователей.

Поэтому появление в соцсетях "Странника в маске" вызывает не меньше вопросов – бизнес-проект ли это, погоня за славой или действительно благотворитель с добрыми намерениями? Все тот же образ: кепка, маска, толстовка с капюшоном и рюкзак за спиной. Схожий сценарий: поиск нуждающихся на улицах, их душераздирающие истории и конверт с баснословной суммой в помощь, а после мини-фильм, основанный на реальных событиях, в соцсетях.

Но есть нюансы: мужчина признался, что его зовут Абдуллах, он бизнесмен, никаких денежных сборов пока не проводил, номер счета не выставлял и безвозмездно отдает часть дохода семейной компании. Его цель: вдохновлять общество на благие свершения. На просторах интернета он появился летом этого года. На него уже подписаны 467 тыс. пользователей.

Несмотря на то, что молодой человек предпочел максимально оставаться инкогнито, он все же немного рассказал о себе.

"Меня зовут Абдуллах, живу в Алматы, занимаюсь бизнесом. Женат, у меня четверо детей. Супруга говорит, что я честный, порядочный и пунктуальный. Люблю рыбалку и заниматься благотворительностью. Раньше мои родители не скупились и делились своим заработком с нуждающимися, я решил не обрывать эту цепочку милосердия. Считаю, что добро должно исходить от сердца". Абдуллах

На вопрос, почему Абдуллах взял псевдоним "Странник в маске", он ответил, что другие никнеймы, которые хотел, были заняты. А также признался, то отчасти "Человек в маске" вдохновил его открыто рассказывать о благотворительности.

"За "Человеком в маске" мы следим, он нас тоже вдохновил на то, чтобы вести соцсети и наглядно призывать людей быть неравнодушными. Хотя родные всю жизнь помогают людям. Могу сказать, что это наше семейное дело. На камеру помогаем полгода, но считаем, что лучшая помощь – скрытая. Как сказал пророк Мухаммад: "Давайте садака так, чтобы левая рука не видела, что дает правая". Абдуллах

Собеседник подчеркнул, что в его работе главное не только оказать помощь и обрадовать нуждающегося, а показать людям, что среди нас есть те, кто остается сильным, несмотря на свою уязвимость. И это достойно восхищения.

"Стараемся помогать тем, кто остро нуждается в деньгах, но, несмотря на тяготы жизни, не отчаивается, стремится к своей цели, не ленится и трудится честным трудом. Каждая история по-своему уникальна и пронзительна. Для нас радость – видеть их искреннюю улыбку, это вдохновляет и мотивирует на новые свершения". Абдуллах

После просмотра видео, которые публикует "Странник в маске", не остается сомнений, что его поступки и есть добро. Пронзительные истории, неподдельные эмоции и вера в человечность. Например, заправщик по имени Баха имеет инвалидность второй группы, но ради своих троих детей неустанно трудится.

"У меня трое детей, кормить же надо их. Когда мама носила меня семимесячного, отец пнул ее по животу, и вот я родился таким. Люди пьют, попрошайничают, а мы работаем".

В другой истории Ялкун, который парализован с 15 лет, передвигается на инвалидной коляске. Он торгует на улицах различными товарами и называет себя бизнесменом. Своими усилиями заработал и начал строить дом.

"Есть и хуже болезни, потому что я со второго класса лежал в больнице, каких только пациентов не видел. Когда на них смотришь, потом на себя, понимаешь, что здоров. Не тот больной, кто лежит, а больной тот, кто молча наблюдает. У меня много хороших друзей. Дом начал строить, стену поднял, осталось только крышу закрыть", – сказано в другом ролике.

Всем героям "Странник в маске" передает послание в виде конверта от сотни тысяч до нескольких миллионов тенге, чтобы они почувствовали радость и облегчение. Его миссия – победить бедность, чтобы каждый последовал этому примеру и не проходил мимо слабых.

"Рука дающего не оскудеет, чем больше вы будете давать, тем больше к вам вернется", – говорит алматинец, призывая всех проявлять щедрость. И похоже, что благотворительность перерастает в настоящий тренд, ведь буквально недавно в Сети появился еще один Робин Гуд, только в женском обличии – Девушка в маске. Какую миссию преследует она, Zaкon.kz попытается выяснить.