Изменить подход к расследованию уголовных дел предлагают в Генпрокуратуре

Генеральная прокуратура РК разработала Концепцию к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом", передает zakon.kz.

Как отмечается в документе, несмотря на достигнутый значительный прогресс по реформированию уголовного процесса в Казахстане, продолжают оставаться актуальными вопросы защиты конституционных прав и свобод граждан, качества осуществления уголовного преследования и отправления судом правосудия.

Для этого требуется разработка оптимальных правовых механизмов, предусматривающих эффективное применение уголовно-процессуального законодательства в целях быстрого раскрытия преступлений, привлечения к уголовной ответственности лиц, их совершивших и справедливого судебного разбирательства.

Разработчики документа, отмечают, что в настоящее время органы досудебного расследования, занимаясь одновременно раскрытием преступлений, сбором доказательств, их оценкой, принятием процессуальных решений по делу, не уделяют должного внимания вопросам доказывания, на основе которого решается вопрос об уголовной ответственности конкретного лица. Проблемные вопросы доказывания и оперативной нагрузки нередко решаются путем манипуляции со статистикой, фальсификацией доказательств и применением недозволенных методов следствия.

Согласно статистическим данным, за шесть лет, начиная с 2015 года в рамках досудебного производства необоснованно были задержаны 2 тысячи (2 197) граждан. Почти в три раза (с 209 до 598) возросли нарушения конституционных прав граждан.

Прокурорами выявлено более 9 тыс. (9 887) фактов незаконного проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий.

По-прежнему, превалируют ведомственные показатели (раскрываемость, направление в суд) над соблюдением прав человека: в 2,5 раза возросли жалобы на органы расследования (с 2 702 в 2015 году до 6 799 в 2020 году).

Прокурорами отменено более 100 тысяч (129 635) решений о прерывании сроков расследования и прекращении дел, на дополнительное расследование возвращено почти 7 тысяч (6 792) дел, судами более 3 тысяч (3 497) дел. Число удовлетворенных прокурорами жалоб увеличилось на 46% (2015 год - 10 905, 2020 год - 15 911), судами в три раза (2015 год - 383, 2020 год -1 076).

Неспособность к выявлению и надлежащему расследованию преступлений отдельные сотрудники правоохранительных органов компенсировали фальсификациями и манипуляциями со статистикой. В Едином реестре досудебных расследований ежегодно регистрируется 900 случаев превышения, злоупотребления сотрудниками должностных полномочий, фальсификации доказательств и оперативно-розыскных материалов, - отмечают разработчики.

Так, к уголовной ответственности было привлечено 3 202 сотрудника, из них к коррупционным преступлениям почти 1,9 тыс..

При этом, указывается в документе, при поступлении уголовного дела прокурору уже выстроена система обвинительных фактов, человек под арестом.

В рамках судебного контроля, следственный судья связан сложившимися обстоятельствами дела.

Такое положение можно исключить, если создать новую модель уголовного преследования и отправления правосудия, основанную на лучших опытах развитых стран мира. Для этого у нас есть механизмы и возможности, - отмечают в Генпрокуратуре.

В связи с чем Генеральная прокуратура совместно с заинтересованными государственными органами и НПП "Атамекен" выработали предложения по осуществлению отдельных следственных действий в отношении зарегистрированных предпринимателей только с санкции суда и прокурора.

27 ноября 2020 года предложенные поправки одобрены на заседании Комиссии по реформе правоохранительной и судебной систем Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан.

Как следует из документа, трехзвенная модель будет внедряться поэтапно.

На первом этапе не должны иметь юридической силы ключевые процессуальные решения, затрагивающие конституционные права граждан без одобрения их прокурором (путем согласования либо утверждения).

Его реализация была обеспечена путем принятия 19 декабря 2020 года закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции".

По новому закону прокурор согласовывает по уголовным делам процессуальные решения о признании лица подозреваемым, квалификации деяния подозреваемого, изменении и дополнении квалификации подозреваемого, квалификации уголовного правонарушения, прерывании сроков расследования, а также утверждает процессуальные решения о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования в полном объеме или в части, протокол об уголовном проступке и постановление о применении приказного производства.

Пилотная апробация электронно-бумажного формата этой работы была заложена в 2019 году, когда Генеральным прокурором РК и министром внутренних дел было принято совместное решение о проведении пилотного проекта в Павлодарской области.

Органы внутренних дел принимали в электронном формате ключевые процессуальные решения по уголовным делам и направляли прокурору для проверки на предмет законности для согласования и утверждения.

С 10 августа 2020 года к пилотному проекту присоединились Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК и Восточно-Казахстанская область.

С 1 октября 2020 года пилот был распространен по всей республике с участием всех правоохранительных органов.

Как отмечают в Генпрокуратуре, в результате в уголовном процессе наметились положительные тенденции.

В частности:

снизился удельный вес несвоевременно введенных электронных информационно-учетных документов с 27% до 1,5% (248 480 из 924 881 с 1 октября по 31 декабря 2019 года, 19 507 из 1 331 285 - с 1 октября по 31 декабря 2020 года).

сократилось количество корректировок информационно-учетных документов на 82% (с 81 558 до 15 081).

на 32% (с 448 до 304) уменьшились нарушения конституционных прав граждан, на 14% (с 87 до 75) частных постановлений суда на качество расследования.

переквалификация деяний сократилась на 5% (с 11 260 по 10 671).

увеличилось количество отмен прокурорами постановлений о прекращении дел на 90% (с 4 493 до 8 512), о прерывании сроков расследования в 4 раза (с 1 450 до 6 030), о квалификации деяния в 25 раз (с 32 до 796).

"Такой подход позволил полноценно перейти к реализации нового закона", - говорится в концепции.

Теперь повышается ответственность прокурора за нарушения законности с начала досудебного расследования, будут предоставлены дополнительные гарантии прав и свобод участникам уголовного процесса, минимизирована вовлеченность граждан в орбиту уголовного преследования.

Кардинально изменится существующая модель властной вертикали взаимоотношений прокурора, руководителей оперативно-следственных подразделений органов расследования, следователей и дознавателей. На прокурора будут возложены ключевые процессуальные функции, определяющие ход дальнейшего производства по делу. От правильного и эффективного взаимодействия прокурора и органа расследования будет зависеть результат предварительного расследования и последующий переход дела в судебные стадии.

Внедрение трехзвенной уголовной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом предлагается начать с 2022 года.

Три ключевые задачи уголовного процесса будут выполняться разными органами:

выявление, пресечение уголовного правонарушения, установление причастных лиц, сбор и закрепление доказательств - органами досудебного расследования; дача независимой оценки собранным доказательствам, принятие ключевых процессуальных решений, предъявление и поддержание обвинения в суде - прокуратурой; назначение наказания, рассмотрение жалоб граждан - судом.

Такой подход позволит привести в действие эффективную систему сдержек и противовесов, за счет независимых фильтров. Все дублирующие полномочия органов досудебного расследования, прокуратуры и суда будут исключены, а ответственность конкретизирована, - считают в Генпрокуратуре.

При этом отмечается, что новая уголовная модель должна исходить из существующих международных стандартов стран ОЭСР: полицейский - прокурор - суд.

Криминальная полиция не должна давать юридическую квалификацию действиям; применять меры процессуального принуждения, кроме задержания в строго оговоренных законом случаях; совершать действий, касающихся конституционных прав человека, без санкции прокурора и суда.

Собранные органом досудебного расследования материалы должны юридически квалифицироваться прокурором и при наличии достаточных оснований направляться в суд.

Таким образом, следственные решения, затрагивающие конституционные права и свободы граждан должны приниматься прокурором на основании доказательств, представленных органом уголовного преследования. В результате порядок ограничения основных прав человека будет приведен в соответствие с международной практикой, - указывается в концепции.

Такую модель уголовного процесса с разграничением полномочий и зон ответственности между органами досудебного расследования, прокуратурой и судом предлагается реализовать в три этапа.

1 этап - с 2022 года по делам об убийствах;

по делам об убийствах; 2 этап - с 2023 года по делам, подследственным антикоррупционной службе и военной полиции, а также по всем особо тяжким преступлениям, подследственным органам внутренних дел;

по делам, подследственным антикоррупционной службе и военной полиции, а также по всем особо тяжким преступлениям, подследственным органам внутренних дел; 3 этап - с 2024 года по делам, подследственным службе экономических расследований, а также остальным категориям дел, подследственных органам внутренних дел.

Для их реализации необходимо внести ряд законодательных поправок в Уголовно-процессуальный кодекс.

Так, предусматривается, что прокурор будет составлять обвинительный акт после ознакомления участников процесса с материалами дел (статья 298 УПК). При этом разрешение ходатайств участников уголовного процесса предлагается оставить за лицом, осуществляющим досудебное расследование, так как это может потребовать проведения ряда следственных действий.

Одним из ключевых процессуальных решений на стадии досудебного производства являются прекращение уголовного дела либо уголовного преследования в полном объеме или в части.

Принятие прокурором решения о прекращении дела позволит обеспечить полноту, всесторонность и объективность досудебного расследования. При недостаточности оснований для прекращения дела либо уголовного преследования прокурор вправе указанием поручить органу расследования проведение необходимых дополнительных следственных действий. Такие нововведения потребуют дополнений в статьях 35, 36, 290 УПК, - считают разработчики документа.

По прерыванию сроков расследования за прокурором сохраняется право согласования принимаемых решений по прерыванию сроков расследования органам досудебного расследования.

При этом отмечается, что наиболее характерным нарушением со стороны органа уголовного преследования является несоблюдение сроков досудебного расследования, что приводит к волоките, создает предпосылки к проведению ненужных следственных действий и, как результат обоснованным жалобам участников процесса.

Длительное предварительное расследование, наложенные ограничения, могут привести к приостановлению деятельности организаций вплоть до банкротства, в том числе многих действующих предприятий.

Поэтому в качестве одного из защитных механизмов предлагается предоставить право прокурору на установление разумных сроков расследования с момента регистрации дела в Едином реестре досудебных расследований (сейчас прокурор вправе установить срок при возращении дела на дополнительное расследование либо при поступлении соответствующего ходатайства подозреваемого или потерпевшего).

Будет дан новый импульс развитию самого института "разумных сроков". Срок будет начинаться с момента появления подозреваемого лица, ограничиваться истечением срока давности привлечения лица к уголовной ответственности, - говорится в концепции.

Тем самым не исключается возможность в дальнейшем упразднения института прерывания сроков расследования и их возобновления.

Также говорится, что для обеспечения дополнительных гарантий защиты прав граждан, все следственные действия (осмотр, эксгумация, негласные следственные действия, обыск, выемка, личный обыск, принудительное получение образцов), в том числе негласные, затрагивающие конституционные права и свободы человека, должны предварительно согласовываться с прокурором и производиться с санкции суда.

Через прокурора должно осуществляться и применение мер процессуального принуждения, связанных с временным отстранением от должности, наложение ареста на имущество, запрет на приближение.

Изменение полномочий прокурора в ходе досудебного расследования обуславливает необходимость внесения дополнений в статью 193 УПК, в соответствии с которыми прокурор:

признает лицо в качестве подозреваемого, составляет постановление о квалификации, изменении и дополнении квалификации деяния подозреваемого;

избирает меру пресечения;

прекращает уголовное дело либо уголовное преследование в полном объеме или в части;

согласовывает применение мер процессуального принуждения, проведение следственных действий, в том числе негласных;

составляет обвинительный акт либо направляет уголовное дело для производства дополнительного расследования.

Также будут унифицированы существующие формы досудебного расследования (следствие, дознание и протокольная форма) в досудебное расследование, которое будет завершаться в общем (дознание) либо упрощенном порядке (согласительное, ускоренное либо приказное).

Протокольное производство будет введено по очевидным преступлениям небольшой и средней тяжести.

Оптимизируются и упростятся процедура и формы принимаемых процессуальных решений и действий. Протоколы следственных действий будут составляться в сокращенном виде с приложением видеофайла на электронном носителе или путем сохранения в информационной системе по Е - уголовному делу.

Основным форматом уголовного судопроизводства станет электронный. Применение научно-технических средств станет обязательным по всем процессуальным действиям.

Усилится прозрачность и объективность правоохранительной деятельности с введением новых критериев оценки деятельности правоохранительных органов. Снизится поток жалоб участников уголовного процесса на их деятельность.

В значительной степени этому будет способствовать расширение доступа защитников к системе ЕРДР через информационный портал "Публичный сектор" на сайте Qamqor.gov.kz.

Возрастет применение информационных технологий, позволяющих сформировать криминологический анализ преступности с обработкой больших массивов данных и принять меры для совершенствования системы профилактики и прогнозирования преступной деятельности, а также для раскрытия и пресечения его на самых ранних стадиях подготовки, - уверены в Генпрокуратуре.