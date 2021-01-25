92 казахстанца попались на историю мошенника о больной маме

25 января 2021, 15:08
Фото: vr-vyksa.ru

В Павлодаре злоумышленник создавал фейковую страницу в Instagram и знакомился с девушками, сообщает zakon.kz.

Под предлогом перевода денежных средств на лечение матери просил девушек предоставить ему реквизиты банковских счетов и личных данных. По полученным сведениям, оформлял онлайн - кредиты. Таким образом, на его ловушку попались 92 казахстанцев, - отметили в ДП области.

По информации ведомства, постановлением суда он приговорен к 3,6 годам ограничения свободы, а также привлечен к принудительному труду - 100 часов.


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