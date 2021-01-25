Медведь напал на лыжника. Вы не угадаете, чем все кончилось

Любитель горных лыж спускался по склону на официальной трассе в Румынии с ограждениями и не знал, что его ждет встреча... с настоящим медведем, передает zakon.kz.

Мишке стало интересно, что происходит в его владениях, и решил проведать горнолыжный курорт Предял (Румыния). Шокирующее видео, на котором беззаботного лыжника на бешеной скорости преследует бурый медведь, попало в Сеть.

На счастье любителя спорта, зрители пытались предупредить лыжника об опасности и кричали: "Быстрее, быстрее! Медведь гонится за тобой! Не оглядывайся!".

Не испугавшись, спортсмен быстро сориентировался и выбросил на снег свой рюкзак. Сообразительность помогла лыжнику выжить - медведь отвлекся на сумку, а спортсмен смог скрыться с его глаз.