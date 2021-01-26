Жильцы многоэтажек отапливают квартиры дровами и углем в Алматинской области

В городе Жаркенте Алматинской области жильцы 40 многоэтажных домов вынуждены отапливать свои квартиры автономными печами на электричестве или твердом топливе, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Еще в начале 90-х высотки отключили от центральной котельной, которая с годами разрушилась. Кочегарку Анар Садуакасова была вынуждена установить прямо в подвале своего многоэтажного дома. Здесь же сложены уголь и дрова. Другого выхода нет, говорит женщина. Нужно как-то отапливать жилище.

Конечно, мы знаем, что это опасно. А что делать? Бывали случаи, когда всей семьей попадали в больницу из-за угарного газа. Каждую ночь приходится спускаться в подвал, печь проверять. Одно название, что в благоустроенной квартире живем. жительница г. Жаркент Анар Садуакасова

Малик Табынбаев установил печь на балконе своей квартиры. Он служит ему и кочегаркой, и складом для хранения продуктов.

В 1993-м закончили топить и с тех пор котельной нет. И даже места, где котельная была, нет. С тех пор каждый выживает сам по себе. Этот вопрос поднимается ежегодно, сколько здесь акимов было нашего города и района. Обещают все. Долго ждем. житель г. Жаркент Малик Табынбаев

Живут здесь люди практически в спартанских условиях. Ежедневно носят ведрами уголь и охапками дрова на верхние этажи, а чтобы обеспечить себя горячей едой, вынуждены пользоваться плитами на запрещенных в многоэтажках газовых баллонах.

Газ желательно завести в каждую квартиру. Во-первых, у нас здесь двор такой, особенно в начале зимы, осенью, дым закручивается и стоит во дворе. Если бы завести газ в каждую квартиру, то было бы отлично. житель г. Жаркент Бахтияр Якупов

В целом же почти из полусотни многоэтажек Жаркента только две обеспечены автономными блочно-модульными котельными. Остальные выглядят так: из каждой квартиры торчит печная труба, а жители заняты проблемой обеспечения тепла в своих жилищах.

Нам в прошлом году выделили средства для составления ПСД на строительство 6 блочно-модульных котельных. Как они пройдут экспертизу, будем просить деньги на проведение строительно-монтажных работ. За счет реализации этих проектов теплом обеспечим 14 многоэтажек. руководитель отдела ЖКХ Панфиловского района Арман Тазабеков

Аналогичная проблема существует и в других районах области. Для ее решения в регионе разработана специальная программа, за счет которой в ближайшие год-два автономными блочно-модульными комплексами будут охвачены около 150 многоквартирных домов.