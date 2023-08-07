Без отопления этой зимой рискуют остаться жильцы 200 квартир в Актобе

Жители двух стоквартирных дома в Актобе остались без горячей воды после отказа управляющей компании обслуживать их котельную. Жильцы многоэтажек опасаются, что в зиму они останутся без тепла в квартирах, сообщает Zakon.kz.

Два дома по сто квартир ввели в эксплуатацию пять лет назад. С самого начала котельную, которая обогревает дома и обеспечивает жильцов горячей водой, обслуживал кондоминимум, но после объект взяла на баланс дочерняя компания застройщика. Три года спустя предприятие отказалось от обслуживания домов и котельную вывели из работы, сообщает 24kz.

Жильцы возмущены: они остались без горячей воды в разгар лета и рискуют остаться без отопления в зиму. При этом, отмечают жители домов, котельная требует ремонта. Сумма расходов на это оценена в 30 миллионов тенге.

"В прошлом году акимат попросил нас поработать ещё одну зиму. На сегодняшний день жители задолжали около 2,5 млн тенге. Кроме того, они не хотят подписывать договор. Наша компания несёт убытки". Рыскельды Такенов, руководитель управляющей компании

В акимате жильцам советуют заключить договора с обслуживающей организацией, а, в случае, если котельную довели до плохого состояния работники компании, то стоит обратиться в суд.

Ранее стало известно, что в Актобе выстроились километровые очереди у газозаправочных станций. Причиной стал дефицит сжиженного газа в регионе.