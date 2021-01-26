Самые частые ошибки держателей банковских карт назвал эксперт

Ошибки, которые мы совершаем с банковскими картами, назвал эксперт, передает zakon.kz.

Обычно ошибки при использовании дебетовых и кредитных банковских карт отличаются, но есть и стандартные. Они касаются в первую очередь безопасности данных карты и безопасности переводов/платежей. Об этом рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

Ключевые ошибки - это беспечное отношение при использовании банкоматов и устройств внесения наличных/операций с картами, когда клиент может даже не обратить внимание на наличие устройств считываний или дублирования карты, камер, направленных на клавиатуру и иных мошеннических устройств. старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов

Однако, как отметил он, есть и неоднозначные ошибки, одной из которых является незнание условий использования карты и всех возможных комиссий.

По словам эксперта, не всегда пользователь четко понимает термин и срок действия льготного периода, поэтому нередко упускает дополнительные возможности.

Таким образом, клиент ограничивается исключительно платежной функцией банковской карты, не обращая внимание на дополнительные продукты. В том числе ряд банков позволяет своим клиентам выбирать опции, связанные с иными банковскими продуктами, позволяя сэкономить или больше "заработать", - утверждает Ферапонтов.

Он считает, что к карте стоить подходить "как к инструменту, который должен быть удобен, выполнять свои задачи, а также приносить "профит" в зависимости от требований держателя"

Ведь кому-то выгоден повышенный кешбэк при оплате топлива на АЗС, а кому-то - высокий лимит на снятие в банкоматах за месяц или клиент часто путешествует, поэтому "накопление миль" для него в приоритете, - подытожил эксперт.