Безнал или наличные: как предпочитают использовать платежные карты казахстанцы
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Безналичные операции с использованием платежных карт в Казахстане продолжили расти по итогам июня, параллельно с этим продолжает увеличиваться и объем операций по снятию наличных денег, сообщает Zakon.kz.
Согласно официальной статистике Национального банка РК, на 1 июля 2024 года в обращении находилось 78,1 млн платежных карточек. Это на 3%, или 2,3 млн, больше, чем в первом квартале года.
Отмечается, что наиболее распространенными являются дебетные карточки, их доля составляет 80%, на кредитные карточки приходится 15,9%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карточек приходится 4,1%.
"В июне 2024 года объемы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили 16,5 трлн тенге, количество – 1,1 млрд транзакций. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество безналичных транзакций выросло на 15,4% и достигло 1,1 млрд операций, объем вырос на 20,1%, достигнув 14,3 трлн тенге". Национальный банк РК
Стоит подчеркнуть, что держателями платежных карточек было проведено 20,9 млн операций по снятию наличных денег на сумму 2,2 трлн тенге. Также выросло и количество операций по снятию наличных денег на 1,7% в сравнении с июнем 2023 года, увеличение объема операций – на 12,4%.
Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (98,3% и 85,5% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).
Безналичные операции в основном осуществляются через интернет и мобильный банкинг. Это 81,1% от общего количества операций и 90,9% от общего объема безналичных платежей и переводов денег. На POS-терминалы приходится 18,8% и 8,8%, соответственно.
В Нацбанке уточнили, что на 1 июля 2024 года эмиссию платежных карточек осуществляли 18 банков. Организации выпускают и распространяют платежные карточки как международных, так и локальных систем.
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