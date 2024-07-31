Безнал или наличные: как предпочитают использовать платежные карты казахстанцы

Стоит подчеркнуть, что держателями платежных карточек было проведено 20,9 млн операций по снятию наличных денег на сумму 2,2 трлн тенге. Также выросло и количество операций по снятию наличных денег на 1,7% в сравнении с июнем 2023 года, увеличение объема операций – на 12,4%.

Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (98,3% и 85,5% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).

Безналичные операции в основном осуществляются через интернет и мобильный банкинг. Это 81,1% от общего количества операций и 90,9% от общего объема безналичных платежей и переводов денег. На POS-терминалы приходится 18,8% и 8,8%, соответственно.