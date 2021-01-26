Девушка стеснялась своей болезни и умерла на праздновании своего дня рождения

В Подмосковье студентка умерла на вечеринке в честь своего дня рождения, передает zakon.kz.

По данным Telegram-канала Life Shot, она стеснялась, что болеет сахарным диабетом, поэтому не взяла с собой на тусовку инсулин.

Как рассказали родители полицейским, свое 17-летие первокурсница Инна (имя изменено - ред.) отмечала на даче в подмосковной деревне Войново-Гора. Праздновали два дня. О том, что она больна сахарным диабетом и ей необходимы уколы инсулина, друзьям она не рассказывала - стеснялась.

Когда на второй день гулянки Инне стало плохо, гости уложили ее спать, убрали за собой мусор и разъехались по домам. Позже девушку нашли мертвой.

По предварительной версии следствия, Инна умерла из-за того, что пропустила несколько уколов инсулина и выпила много алкоголя.