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Трещины на стопах могут сигнализировать о серьезных болезнях – эксперт

советы, врач Фото: pixabay
Врач-подолог Анжелика Койнова рассказала о том, что трещины на стопах могут быть симптомом различных заболеваний, начиная от плоскостопия и заканчивая сахарным диабетом, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что трещины возникают из-за нарушения водного баланса – повышенной влажности или наоборот сухости кожи. Эта проблема характеризуется значительным повреждением кожи на пальцах ног, в межпальцевых промежутках и на стопах, говорит врач.

Койнова уточнила, что подобный симптом может сигнализировать о ряде болезней.

"Повреждения в межпальцевых промежутках свойственны для людей, имеющих заболевания щитовидной железы, сахарный диабет или грибковые поражения", – рассказала "Газете.Ru" специалист.

Как выяснилось, так трещины на стопах могут свидетельствовать о деформации стопы, в частности, на плоскостопие.

"Из-за этой проблемы пятка принимает на себя больше нагрузки, и мягкая кожа постепенно разрушается под сильным механическим воздействием. Малоподвижный образ жизни, сидячая работа, ношение неправильной обуви – все это вредит не только стопам, но и здоровью организма в целом". Анжелика Койнова

Причиной появления трещин на стопах, утверждает врач, может быть грибок.

Койнова советует бороться с трещинами на стопах с помощью пемзы и специальных пилок. Использовать их рекомендуется не на влажную, а на сухую кожу.

"При неглубоких пяточных трещинах справиться с проблемой помогут ножные ванночки, пилинги, косметические увлажняющие средства, подбор и ношение качественной, подходящей по размеру, соответствующей весу и нагрузкам обуви, при необходимости ортопедической (например, при ожирении), а также исключение длительного ношения обуви без задника (сабо, шлепанцев, сланцев)", – подчеркнула она.

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Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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