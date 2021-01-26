Снижение суточного прироста заражений COVID-19 зафиксировали в РК

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 25 января Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 1266 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Стоит отметить, что за 23 января были зарегистрированы 1584 новых случая заболевания COVID-19, за 24 января - 1480.
Всего в стране подтверждено 179 720 случаев, из них:
В Казахстане 1445 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 161 758 человек.
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