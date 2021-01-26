Снижение суточного прироста заражений COVID-19 зафиксировали в РК

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 25 января Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1266 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Стоит отметить, что за 23 января были зарегистрированы 1584 новых случая заболевания COVID-19, за 24 января - 1480.

Всего в стране подтверждено 179 720 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 21 576 (+91),

в городе Алматы - 21 408 (+132),

в ВКО - 19 880 (+45),

в Атырауской области - 15 682 (+84),

в Карагандинской области - 13 387 (+79),

в Павлодарской области - 12 109 (+197),

в ЗКО – 10 490 (+97),

в СКО - 10 324 (+110),

в Акмолинской области - 9733 (+215),

в Костанайской области - 9591 (+104),

в Алматинской области - 8862 (+71),

в городе Шымкент - 5803 (+7),

в Жамбылской области - 5447 (+21),

в Туркестанской области - 4010 (+8),

в Мангистауской области - 3973 (+2),

в Актюбинской области - 3898 (+0),

в Кызылординской области - 3547 (+3).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1445 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султан - 265,

в городе Алматы - 175,

в городе Шымкент - 11,

в Акмолинской области - 70,

в Актюбинской области - 18,

в Алматинской области - 104,

в Атырауской области - 51,

в ВКО - 18,

в Жамбылской области - 37,

в ЗКО - 68,

в Карагандинской области - 56,

в Костанайской области - 187,

в Кызылординской области - 12,

в Мангистауской области - 6,

в Павлодарской области - 163,

в СКО - 183,

в Туркестанской области - 21.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 161 758 человек.