Снижение суточного прироста заражений COVID-19 зафиксировали в РК

26 января 2021, 08:01
Фото: coronavirus2020.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 25 января Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1266 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Стоит отметить, что за 23 января были зарегистрированы 1584 новых случая заболевания COVID-19, за 24 января - 1480.

Всего в стране подтверждено 179 720 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 21 576 (+91),
  • в городе Алматы - 21 408 (+132),
  • в ВКО - 19 880 (+45),
  • в Атырауской области - 15 682 (+84),
  • в Карагандинской области - 13 387 (+79),
  • в Павлодарской области - 12 109 (+197),
  • в ЗКО – 10 490 (+97),
  • в СКО - 10 324 (+110),
  • в Акмолинской области - 9733 (+215),
  • в Костанайской области - 9591 (+104),
  • в Алматинской области - 8862 (+71),
  • в городе Шымкент - 5803 (+7),
  • в Жамбылской области - 5447 (+21),
  • в Туркестанской области - 4010 (+8),
  • в Мангистауской области - 3973 (+2),
  • в Актюбинской области - 3898 (+0),
  • в Кызылординской области - 3547 (+3).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1445 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в городе Нур-Султан - 265,
  • в городе Алматы - 175,
  • в городе Шымкент - 11,
  • в Акмолинской области - 70,
  • в Актюбинской области - 18,
  • в Алматинской области - 104,
  • в Атырауской области - 51,
  • в ВКО - 18,
  • в Жамбылской области - 37,
  • в ЗКО - 68,
  • в Карагандинской области - 56,
  • в Костанайской области - 187,
  • в Кызылординской области - 12,
  • в Мангистауской области - 6,
  • в Павлодарской области - 163,
  • в СКО - 183,
  • в Туркестанской области - 21.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 161 758 человек.


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