ЮНЕСКО объявило о грантах в размере 10 тысяч долларов для молодых ученых

В ЮНЕСКО объявили о грантах для молодых ученых на изучение наследия Великого шелкового пути, сообщает zakon.kz со ссылкой на news.un.org.

Представители ЮНЕСКО призывают молодежь подавать заявки на исследовательскую стипендию для изучения наследия Великого шелкового пути. Это новая инициатива ЮНЕСКО, которую организация осуществляет при поддержке Китая.

Грант в размере 10 тысяч долларов получат 12 молодых ученых, желающих посвятить свое время исследованию таких тем, как:

общее наследие и множественная идентичность Шелкового пути;

культурное разнообразие Шелкового пути;

наследие Шелкового пути как основа для современного творчества, межкультурного диалога, социальной сплоченности, регионального и международного сотрудничества.

Отмечается, что подавать заявки на получение гранта могут учащиеся аспирантуры в возрасте до 35 лет.

В исследованиях могут участвовать как отдельные лица, так и группы молодых ученых. Заявки принимаются до 18 апреля.

Подробную информацию можно найти на сайте ЮНЕСКО.