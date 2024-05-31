Токаев анонсировал увеличение числа грантов для молодых ученых
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 31 мая в Алматы на встрече с учеными заявил о необходимости поддержки ученых в стране, сообщает Zakon.kz.
Президент отметил: "Мы постоянно заявляем о необходимости поддержки нашим ученым".
"И это не пустословие. Государство принимает конкретные меры. В ближайшие два года еще раз будет увеличено количество грантов на исследования молодых ученых. Будет выделено 18 млрд тенге из бюджета", – сказал Токаев.
По его словам, в 2023 году 284 молодых ученых получили жилье.
"В этом году по моему поручению им будет выделено еще 200 квартир. Мы продолжим оказывать такие конкретные меры поддержки отечественных ученых и научного сообщества в целом", – резюмировал президент.
На этой же встрече глава государства предложил ученым высказаться по вопросу АЭС.
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