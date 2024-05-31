Токаев анонсировал увеличение числа грантов для молодых ученых

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 31 мая в Алматы на встрече с учеными заявил о необходимости поддержки ученых в стране, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил: "Мы постоянно заявляем о необходимости поддержки нашим ученым". "И это не пустословие. Государство принимает конкретные меры. В ближайшие два года еще раз будет увеличено количество грантов на исследования молодых ученых. Будет выделено 18 млрд тенге из бюджета", – сказал Токаев. По его словам, в 2023 году 284 молодых ученых получили жилье. "В этом году по моему поручению им будет выделено еще 200 квартир. Мы продолжим оказывать такие конкретные меры поддержки отечественных ученых и научного сообщества в целом", – резюмировал президент. На этой же встрече глава государства предложил ученым высказаться по вопросу АЭС. Читайте также На Земле продолжаются магнитные бури после вспышек на Солнце Вторая мощнейшая вспышка высшего класса произошла на Солнце

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