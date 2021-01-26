Почему не стоит отказываться от кофе

Врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников рассказал, почему не стоит исключать кофе из своего ежедневного рациона, сообщает zakon.kz.

По его словам, кофе обвиняют во всех смертных грехах и часто отказывают от него. Но вау-эффект после подобных ограничительных мер не наступает.

В интервью "Аргументы и факты" он отметил, что все мифы о вреде кофе в основном связаны с одним конкретным веществом — кофеином и его стимулирующим действием.

Причина №1. Кофе для здоровья

Кофеина в кофе всего 0,6-0,7% от общего состава. А это куда меньше, чем в чае. Причем содержится он как в черном, так и в зеленом чаях, в мате, а также в какао, энергетиках и БАДах. Да и кофеин в разумных количествах скорее полезен.

Он способен снять головную боль, стимулировать сердечную деятельность и дыхание в случае простуды, устраняет сонливость, повышает умственную и физическую работоспособность. Именно поэтому организму так нравится кофеин.

Современные научные исследования подтверждают, что умеренное употребление кофе предотвращает риск болезней Альцгеймера и Паркинсона, диабета второго типа и не способствуют развитию сердечно-сосудистых патологий. Более того, он снижает риск развития рака печени, простаты и молочной железы.

Причина №2. Кофе для красоты

И косметологи кофе любят. Во-первых, это вкусно, во-вторых, он способствует доверительному общению с клиентом, в-третьих, помогает бороться со старением. Вместе с небольшой долей кофеина кофейное зернышко содержит настоящий "молодильный пакет" элементов: витаминов и антиоксидантов.

С точки зрения косметологии кофе полезен, потому что: 1. Активизирует микроциркуляцию кровотока — это питание кожи, а значит, профилактика преждевременного старения. 2. Хорошо стимулирует лимфоток, то есть борется с отеками, а это тоже отодвигает старение и появление морщин. 3. Воздействует на особые ферменты, которые отвечают за регенерацию кожи, тем самым замедляет ее увядание. 4. Расщепляет жиры, что немаловажно для борьбы с локальными жировыми отложениями. 5. За счет содержания линолевой кислоты способствует формированию естественного щита от негативных воздействий среды — липидного барьера кожи. Повышает ее эластичность и замедляет процессы увядания.

Причина №3. Кофе для тех, у кого низкое давление

Врачи единодушны в одном — кофе не стоит пить на голодный желудок, поскольку напиток повышает кислотность.

Его нельзя сочетать со спиртными напитками. Кофеин облегчает проникновение алкоголя к мозгу, и гурманская радость в виде кофе с коньяком способна спровоцировать такое явление, как трезвое опьянение. Этот вредный союз провоцирует спутанность сознания и сердечную аритмию.

Кофеин помогает вымывать из организма кальций, поэтому пить кофе с осторожностью стоит пожилым. Существует момент негативного воздействия на плод, и это вносит напиток в лист противопоказаний для беременных.

Кофе способен одномоментно повышать артериальное давление, так что с аккуратностью его следует употреблять гипертоникам. Но если вы находитесь в противоположном лагере, то этот напиток может вас взбодрить.

Причина №4. Кофе для легкого загара

Что касается наружного применения кофе, здесь однозначное "нет" нужно сказать кофейной гуще для лица. Любое скрабирование травмирует кожу и может привести к инфекциям или пигментации. Единственное, что можно использовать, — это некрепкий кофейный напиток в качестве естественного тоника. Он, кстати, сработает и как природный бронзатор.

Причина №5. Кофе для удовольствия

Главный показатель вреда и пользы кофе — это ваше состояние. Если вам вкусно, атмосферно и хочется жить, не отказывайтесь от любимого напитка, просто определите для себя комфортную дозу. Традиционно считается, что без негативных последствий можно выпить 1-2 чашки, но все это очень индивидуально.

Важны сорта кофе. Из двух распространенных, робуста и арабика, первый богаче кофеином, второй — ароматными свойствами. Так что полезнее будет арабика. А вот вид обжарки для косметологической пользы напитка не очень принципиален.