Расширенное заседание Правительства под председательством Токаева. Live

26 января 2021, 10:55
Фото: Википедия

В Нур-Султане стартовало расширенное заседание правительства под председательством Президента РК, передает zakon.kz.

Планируется, что кабмин отчитается по итогам работы за 2020 год. Будут подведены итоги социально-экономического развития страны, рассмотрены планы на предстоящий период.

Мероприятие пройдет онлайн. Предлагаем читателю основные моменты, озвученные на заседании.

11.35 Цой: Составлен прогноз развития эпидситуации. При сохранении действующих мер, вероятность регистрации до 3 тыс. (случаев заболевания) возможна уже в конце марта, занятость коечного фонда может достичь 24 тыс. коек. При пессимистичном сценарии регистрация новых случаев может достичь до 9 тыс. в сутки, занятость коечного фонда до 45 тыс. коек. Для избежания перегрузки возможно введение жесткого карантина. По прогнозным расчетам, вакцинация 2 млн человек в первом полугодии поможет уменьшить до 40 тыс регистрируемых случаев.

11.33 Теперь выступает Министр здравоохранения Алексей Цой.

Он рассказывает про борьбу с коронавирусом. В стране уже выздоровели 87% пациентов, заболевших с начала пандемии. Должного контроля над ситуацией нет в Акмолинской, Павлодарской, Костанайской областях. В декабре и январе отмечается рост заболеваемости во всех регионах.

11.30 В марте 2020 года из-за пандемии и последовавшего шока на сырьевых рынках курс тенге ослаб на 17% до 448,5 тенге. Нацбанком и Правительство принимали меры, чтобы сохранить стабильность на внутреннем валютном рынке. Благодаря им обменный курс тенге отыграл часть потерь, укрепившись на 6,1% к концу 2020 года.

В результате за весь год курс тенге снизился лишь на 10% на фоне существенного ослабления валют развивающихся рынков.

11.29 Досаев рассказал, что в 2020 году наблюдался хороший рост безналичных платежей в 2,5 раза, до 35,3 трлн тенге.

Он обратился к Токаеву: "В целях реализации вашего поручения принята Программа развития национальной платежной системы до 2025 года, в рамках которой в 2021 году будет проведена работа по построению системы мгновенных платежей и межбанковской системы платежных карточек. Реализация указанных мер позволит снизить издержки за прием безналичных платежей в 2 раза, ускорить платежи внутри страны и расширить использование безналичных платежей".

11.20 Слово взял председатель Нацбанка Ерболат Досаев

Он рассказал, что сокращение ВВП по итогам 2020 года составило 2,6%. Это меньше на фоне общемирового падения (4,4%). В этом Досаев отдал должное введенным Президентом антикризисным мерам.

Что касается прогнозов, то по ожиданиям Нацбанка экономика Казахстана выйдет на положительную траекторию со 2 квартала 2021 года.

11.17 В текущем году планируется введение 17 млн квадратных метров жилья. Объем инвестиций составит 2,2 трлн тенге.

11.15 Мамин: С учетом поставленных стратегических задач, правительством определены семь основных направлений на 2021 год: повышение самодостаточной экономики, привлечение качественных инвестиций, развитие предпринимательства, качественная цифровизация, обеспечение доходов населения, занятости.

11.12 В этом году хотят построить новую железную дорогу Туркестан - Шымкент, для развития туризма в стране.

11.10 Мамин: В прошлом году по большинству показателей отмечался положительный темп роста в десяти регионах - Акмолинская, ВКО, СКО, Туркестанская, Актюбинская, Алматинская, Жамбылская, Костанайская, города Нур-Султан и Шымкент. Четыре региона завершили год с результатом на уровне среднереспубликанских значений - Карагандиская, Павлодарская, Мангистауская, Алматы.

10.53 Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Аскар Мамин открывают заседание. Мамин озвучивает итоги социально-экономического развития страны за 2020 год и планы на 2021-й.

Добыча нефти и газа в 2020 году составила 85,7 млн тонн нефти. В 2021 году продолжатся работы по наращиванию объемов добычи. В текущем году будет начато строительство нефтеперерабатывающего завода. Будут введены в эксплуатацию 23 объекта возобновляемых источников.

Также, в текущем году планируется запустить 49 предприятий пищевой промышленности. Будет продолжено развитие потенциала рыбной отрасли. Для расширения производственного потенциала АПК будет принят комплекс мер по увеличению площадей орошаемых земель.


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