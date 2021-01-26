Навальный, рубль и тенге. Чего ждать при Байдене

С момента вступления Джо Байдена на пост президента США прошла неделя, и за этот короткий срок новый хозяин Белого дома уже успел очертить свое видение развития страны. Сразу после инаугурации Байден отменил несколько указов своего предшественника Дональда Трампа. 46-й президент США вернул страну во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату. Он остановил строительство стены на границе с Мексикой. Позже стало известно, в Вашингтоне готовы продлить действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений с Россией. Все это происходит на фоне ареста российского политика Алексея Навального.

Казахстанский политолог Замир Каражанов рассказал zakon.kz о том, каким может быть президентство Джо Байдена, ждать ли ужесточения санкций в отношении России и как эти меры могут повлиять на Казахстан.

Нефть, Трамп, Байден и зеленая экономика

По словам политолога, Трамп предпринимал попытки сдерживания роста цен на энергоресурсы - бывший президент стимулировал добычу нефти в США и поддерживал ее экспорт за пределы страны. Ситуация приводила к тому, что цены на нефть потеряли тенденцию к росту, а после распространения коронавируса по миру стали падать. Однако "фактор Трампа" для мирового рынка энергоресурсов снижается. В обозримой перспективе цены на нефть будет определять ситуация с пандемией. Если положение дел улучшится, это усилит спрос на энергоресурсы в глобальной экономике.

Еще один фактор, который оказал влияние на ценообразование энергоресуров - это геополитическая напряженность. При Трампе США оказались в состоянии торговой войны с Китаем, что негативно сказалось на глобальной торговле и экономике, и рикошетом ударила по рынку нефти и газа. Аналогичный эффект оказало ухудшение отношений США с традиционными европейскими партнерами. С победой Джо Байдена появились ожидания касательно нормализации отношений между США, Китаем и Евросоюзом. Все эти крупные экономики могут подтолкнуть спрос на нефть в мире, - сказал Замир Каражанов.

Тренд на "зеленую экономику", озвученный Байденом нельзя игнорировать, продолжил эксперт. Центральным пунктом "зеленой экономики" выступает экология. Но есть и дополнительные преимущества. Переход на альтернативную энергию или энергосберегающие технологии обещает снизить чувствительность экономик к поставкам энергоресурсов.

Если перевести на понятный язык, то речь идет о том, что энергозависимые страны больше не будут зависеть от стабильности поставок нефти и газа. Они не будут зависеть от роста напряженности на Ближнем востоке, от контроля за транзитными коридорами, от терактов в других странах. Энергию можно генерировать за счет солнца, ветра, воды, снижать ее потребление в энергосетях страны. Не нужны морские или трансконтинентальные трубопроводы, сложная инфраструктура. Не нужно тревожиться о стабильных поставках нефти и газа, чтобы поддерживать устойчивое развитие страны или думать о безопасности транспортных коридоров. "Зеленая энергия" не зависит от влияния внешних обстоятельств. Но как она сама повлияет на цены на нефть? Внедрение "зеленой экономики" приведет к снижению спроса, что отразится на ценах, - подчеркнул он.

У Казахстана есть время, чтобы поменять свою модель экономики, привлечь инвесторов, найти финансовые средства.

Тем не менее, нефть продолжит играть большую роль в жизни человека. Из нее производят не только ГСМ, но широкую номенклатуру товаров. В будущем нефть может стать источником новых "неагрессивных" материалов. Способствовать этому в перспективе будет и низкая цена на сырье, как дешевого материала для переработки. А это значит, что экспортировать сырую нефть станет не выгодно, выгодно будет продавать готовые продукты нефтехимии. Это долгосрочная тенденция, но готовиться к ней нужно сейчас, - отметил политолог.

По словам Каражанова, "зеленая экономика" это не сокращение нефти, а скорее замещение.

Байден не станет ограничивать ее добычу, но и не будет, как Трамп, ее поддерживать. Спрос мировой экономики определит объемы добычи. Для нас это обстоятельство является более важным. Второй момент "зеленая экономика" не сможет вытеснить "углеводородную" за время президентства Джо Байдена. Но Джо Байден может инициировать ряд международных конвенций в области защиты экологии, которые в перспективе предопределят судьбу "эру большой нефти", - подчеркнул он.

Навальный, санкции, тенге и рубль

Валюты Казахстана и России хорошо коррелируются друг с другом, если речь идет о финансовых обязательствах. При любом колебании рубля и тенге денежная масса не поменяется. Это, по словам политолога, было преимуществом для Казахстана. Но когда речь идет о санкциях в отношении России, преимущества корреляции могут стать недостатком. Поскольку санкции Запада в отношении России приводят к колебаниям рубля, аналогичная тенденция наблюдается и по отношению тенге к доллару.

Казахстан при Дональде Трампе получил устные заверения от представителей США, что антироссийские санкции не затронут нас. Детали тогда не раскрыли. Но скорее всего речь идет о том, что США не будут распространять санкции на партнеров России. Во-вторых, санкции США вводят не в отношении России и ее экономики, а в отношении отдельных лиц из политической и бизнес элиты соседнего государства. Другое дело, что люди занимают ключевые посты и таким образом санкции отражаются на положении России и ее экономических интересах. Яркий пример, когда под санкции США попал Олег Дерипаска, в итоге это затронуло интересы алюминиевого бизнеса России и связанных с ним казахстанских компаний. Правда в США обсуждали и более действенные меры, например отлучить Россию от системы SWIFT. Такое решение действительно будет иметь жесткий характер. Но подобные санкции только обсуждаются, - сказал Каражанов.

Что касается возможного введения дополнительных санкций из-за ареста Алексея Навального, то эти меры, скорее всего, будут носить схожий характер. В список войдут конкретные люди - чиновники правоохранительной и судебной системы России, отдельные представители политической элиты. Но все они не связаны с крупными компаниями страны и не влияют на экономику России.

Байден и Обама. Будет ли срок 46-го похожим на президентство 44-го?

Джо Байден занимал должность вице-президента при Обаме. По мнению политолога, администрация Байдена будет проводить схожую политику. Джо Байден - глубоко партийный человек и типичный представитель вашингтонской элиты.

Он будет придерживаться традиционных постулатов внешней политики США. Другой вопрос, что может поменяться при Байдене? Четыре года прошли не просто так для демократов. Они имели возможность оценить эффективность принятых санкций на Россию. Этот опыт будет учитываться новой администрацией США. При этом следует помнить значение санкций. Еще в годы президентства Барака Обамы говорилось, что это способ избежать прямой конфронтации с Россией, мягкая мера оказать давление на соседнее с нами государство. Этот курс будет продолжен, при этом повышаться эффективность с тем, чтобы санкции не были "пустым звуком", - рассказал Замир Каражанов.

Второй момент, продолжил эксперт, касается внешнего курса США. Дональд Трамп проводил неспецифичную внешнюю политику для США. При нем значительно ухудшились отношения с Китаем, "замерзло" трансатлантическое сотрудничество.

Скорее всего Джо Байден приложит усилия к тому, чтобы восстановить отношения с этими странами. Отношения с ЕС и КНР зашли в тупик. У новой администрации США есть причины и основания для того, чтобы их "перезагрузить", трансформировать, придать им новое качество. XXI век обещает стать веком Китая. Этой тенденции бессмысленно ставить палки в колеса, как пытался сделать Дональд Трамп. Синофобия - это не правильная реакция. Правильная - контролировать усиление КНР в мире, а не сдерживать его. Строить прагматичные отношения, без лишних эмоций и фобий. Скорее всего такой курс найдет отражение во внешней политике США при Джо Байдене. Аналогичные перемены стоит ждать и в рамках трансатлантического партнерства, - отметил политолог.

Что касается Центральноазиатского региона, то политика США при Трампе не претерпела каких-либо существенных изменений.

Здесь не было каких либо радикальных перемен, а по большей части наблюдалось бездействие. Главная проблема США - это ситуация в Афганистане. Сможет ли найти выход из нее администрация Джо Байдена, мы можем только предполагать. Но стоит также отметить, что Афганистан уже не играет той значительной роли во внешней политике США, какая ему отводилась при Джордже Буше-младшем или при Бараке Обаме. Главная задача состоит в том, чтобы в этой стране укрепилась стабильность без участия американских военных. Возможно, в этом случае внимание американских властей будет приковано к центральноазиатским странам. Что касается нефтяного фактора и энергоресурсов Каспия, то в последнее время он утратил свое былое величие и значение. Нефти в мире больше, чем достаточно, а в перспективе углеводородный ресурс может потеряет актуальность в рамках глобальной энергетической безопасности, - отметил он.

Трамп "не развязал ни одной войны". А что будет при Байдене?

Перед сложением полномочий Дональд Трамп выступил с видеообращением, в котором заявил, что за период своего президентства не развязал ни одной войны. Однако, по мнению Замира Каражанова, это не основание считать 45-го президента США миротворцем.

Трамп им не был. Он типичный "ястреб", сосредоточившийся на Китае. Более того, при Трампе, в отличие от Барака Обамы, расходы на оборону достигли исторического максимума - 700 млрд долларов (при Обаме бюджет Пентагона в 2013 году сократился до 527 млрд долларов). Трамп не начинал войны, но при нем США участвовали в нескольких вооруженных конфликтах, в том числе в Сирии. Кстати, именно Трамп принимал решение о ликвидации генерала ИРИ Касема Сулеймани. Хотя, по оценкам экспертов, мера была крайне бесполезной. Также он не смог вывести американских военных из Афганистана. Лавры "миротворца" плохо подходят Дональду Трампу. Тот факт, что Трамп не развязывал новых войн, скорее всего говорит о том, что при нем США не сильно увлекались глобальной политикой. Кстати, это заметно по зарубежным поездкам Трампа. Они сильно уступают зарубежным визитам предыдущих президентов США. Обама посещал даже африканские страны, Трамп же в Европе стал нежеланным президентом США. Что касается Джо Байдена, скорее всего он станет больше внимания уделять большой политике и глобальной безопасности, - сказал Каражанов.

Политолог выразил мнение, что администрация Байдена не будет развязывать войны в странах только для того, чтобы сдерживать Россию.

Скорее всего речь будет идти о новых пакетах санкций. Кстати, сегодня мало кто помнит их суть и философию. По словам представителей администрации Барака Обамы, они вводились для того, чтобы избежать прямого военного конфликта с Россией. Это была альтернативная мера, направленная на то, чтобы власти страны не вмешивались во внутренние дела соседнего государства, - сказал политолог.

Он также рассказал о главной "заслуге" администрации Трампа.

Она состоит в том, что Трамп разрывал все связи. Он расторг торговое соглашение со странами Азии - ТТП, он вышел из "ядерной сделки" с Ираном, он завел в тупик мирный процесс на Ближнем востоке, переведя посольство США в Израиле в Иерусалим, он приостановил участие США в СНВ-3. Можно долго перечислять, что он разорвал и выбросил, - отметил Замир Каражанов.

С другой стороны, отметил эксперт, у новой администрации появилась возможность "отмотать время назад", начать с нового листа. А такая возможность новой администрации президента США выпадает не всегда. Чаще всего преемникам приходится иметь дело с тяжелым "наследием" предыдущей администрации.