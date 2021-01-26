Когда экономика Казахстана начнет восстанавливаться после коронакризиса

Председатель Национального Банка дал прогноз на восстановление экономики, сообщает zakon.kz.
По словам Ерболата Досаева, экономика Казахстана выйдет на положительную траекторию.
В Казахстане сокращение ВВП по итогам 2020 года составило 2,6%, что значительно ниже общемирового падения (4,4%). После рекордного падения во 2 квартале 2020 года деловая активность восстанавливается к докризисному уровню. По прогнозу Нацбанка, со 2 квартала 2021 года экономика Казахстана выйдет на положительную траекторию. По итогам 2021 года при цене на нефть 45 долларов за баррель рост ожидается на уровне 3,7-4,0%, - уточнил он на расширенном заседании Правительства.
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