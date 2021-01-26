Социальный спортивный центр открыл свои двери в Карагандинской области

В поселке Топар Абайского района Карагандинской области молодые ребята открыли спортивный центр Sport Life. Теперь благодаря молодым спортсменам в поселке занимаются спортом те, кто не может позволить себе дорогостоящие фитнес-центры.

Людмила Сергеева, Муратбек Тусупов, Аида Алдакешева и Маржан Аукенова – спортсмены, которые не понаслышке знают о значимости спорта в жизни каждого человека. Идея об открытии центра, где смогут заниматься жители поселка с любым доходом, появилась давно. Как только узнали о Проекте развития молодежного корпуса "Zhas Project", благодаря которому есть возможность получить грант на реализацию своего проекта, решили действовать незамедлительно, и не прогадали.

Я занимаюсь спортом уже 15 лет. Являюсь мастером спорта Республики Казахстан международного класса по полиатлону, а также занимаюсь лыжными гонками и президентским многоборьем. Другие участники нашей команды тоже спортсмены. Я считаю, что спортом хотят заниматься все, тем более, когда это бесплатно и доступно, - рассказывает лидер проекта Sport Life Людмила.

Ребята разработали такой спортивный социальный проект для уязвимых слоев населения, чтобы пенсионеры, многодетные семьи, семьи с одним родителем, а также люди с инвалидностью могли заниматься спортом бесплатно. Также во многом ребятам помогала ментор Анжела Инжиголян, которая поддерживала их на протяжении реализации проекта и давала дельные советы.

По словам Людмилы, ребята хотят привлечь к своему проекту как можно больше людей, так как искренне считают, что здоровье является основным богатством человека, ведущим к долгой и счастливой жизни.

Zhas Project изменил нашу жизнь, он сделал ее лучше и помог поверить в себя, в свои силы и в силу командной работы. Благодаря ему мы воплотили нашу мечту в реальность. После окончания проекта мы планируем работать в прежнем режиме – помогать людям вести здоровый образ жизни, - отметила Людмила.

Подробнее о проекте Zhas Project.