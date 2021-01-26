Чем запомнился молодежный чемпионат страны по боксу

Молодые казахстанские боксеры 2003-2004 годов рождения выявили сильнейших на чемпионате страны, передает zakon.kz со ссылкой на Деловой Казахстан.
Нынешний чемпионат был важным не только с точки зрения распределения наград, но и для формирования состава сборной страны, который поедет на молодежный чемпионат мира, запланированный на апрель в польском городе Кельц.
Ближайший крупный старт у нас чемпионат мира, и сейчас перед нами стоит задача определить состав, который поедет защищать честь страны на столь ответственные соревнования. Прошедший чемпионат страны показал, что потенциал у команды Казахстана большой, есть интересные ребята, тот материал, с которым мы теперь будем работать и придавать ему огранку, - сказал заслуженный тренер РК, наставник сборной Казахстана среди молодежи Кайрат Сатжанов.
Впервые за долгие годы, столь крупный турнир высокого уровня прошел в Алматы. Молодежный чемпионата Казахстана прошел на спортивной арене Республиканского колледжа спорта. Алматинские боксеры к своей чести не ударили в грязь лицом и завоевали 6 медалей различного достоинства, в том числе 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали, что позволило им занять второе место в общекомандном зачете. Кроме того, алматинца Мади Амирова (вес - до 91 кг) признали лучшим боксером соревнования.
Мы очень довольны выступлением сборной Алматы. Надо признать, что такого результата у нас давно не было. Прошедший чемпионат Казахстана среди молодежи дал отличную возможность посмотреть ближайший резерв и понять потенциал команды. Перед нашей федерацией одной из приоритетных задач является всестороннее развитие молодежного и юношеского бокса, - сказал президент федерации бокса Алматы Ержан Космамбетов.
К слову, призовой фонд турнира составил 5 млн тенге, что стало большим подспорьем для молодых боксеров и дополнительным стимулом на пути к пьедесталу почета.
Победители и призеры чемпионата Казахстана среди молодежи 2003-2004 годов рождения:
46-кг:
1. Ернар Карап (ВКО)
2. Нурлыбаев Рамазан (Караганды)
3. Тилек Максатов (ЗКО)
3. Бекет Абдраман (Жамбылская область)
49-кг:
1. Кенже Муратулы (Алматинская область)
2. Санжар Ташкенбай (Нур-Султан)
3. Бакберген Турсынбай (Кызылординская область)
3. Кадир Агажан (Мангыстауская область)
52-кг:
1. Жандос Жумабаев (Шымкент)
2. Алдамжаров Бекзат (Актюбинская область)
3. Габбас Дуйсекенов (Павлодарская область)
3. Берик Темиржанов (Павлодар)
56-кг:
1. Абдикарим Абдигалым (Туркестанская область)
2. Бекзат Конысбай (Атырауская область)
3. Бекзат Прали (Жамбылская область)
3. Али Рахимжанов (Акмолинская область)
60-кг:
1. Елнур Суйнбай (Жамбылская область)
2. Руслан Кузеубаев (ВКО)
3. Ерасыл Ермек (Караганды)
3. Арман Сагын (Туркестанская область)
64-кг:
1. Бауыржан Сатжанов (ВКО)
2. Абзал Серик (Шымкент)
3. Абылай Сман (Алматы)
3. Айбол Асылхан (Жамбылская область)
69-кг:
1. Армат Арманулы (Алматы)
2. Бакберген Алиаскаров (Нур-Султан)
3. Мерей Карсаков (Алматы)
3. Тохтасын Бабаханов (Жамбылская область)
75-кг:
1. Султан Бабаханов (Жамбылская область)
2. Ильяр Аширов (Алматы)
3. Ернар Досымбек (Алматинская область)
3. Рахымжан Шанжархан (Кызылординская область)
81-кг:
1. Темирлан Мукатаев (Нур-Султан)
2. Даурен Мамыр (Шымкент)
3. Бекнур Батырбек (Алматы)
3. Аян Сабыржанов (ВКО)
91-кг:
1. Мади Амиров (Алматы)
2. Болашак Мейрам (Жамбылская область)
3. Темирлан Аманбек (Нур-Султан)
3. Ернур Медельханов (Алматинская область)
+91-кг
1. Даниял Сапарбай (Туркестанская область)
2. Альмерей Анарбеков (Жамбылская область)
3. Дияр Роман (Туркестанская область)
3. Ильяс Кадиров (ВКО)
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