Президент поручил прекратить блокировать счета ИП за малые задолженности

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства высказался о совершенствовании налогово-бюджетной политики в новых реалиях, передает zakon.kz.

Кризис высветил проблемы нацэкономики. Одна из важнейших – налоговая политика, она должна стимулировать формирование экономики. В рамках антикризисных мер мы представили широкий спектр налоговых стимул. Правительству следует выработать предложения налогово-бюджетной политики. Крайне важен вопрос налогового администрирования, - сказал Президент.

Глава государства отметил, что в последние месяцы участились жалобы бизнеса на налоговую.

За малые задолженности блокируют счета, зависают данные. Следует прекратить эту практику. Налоговое администрирование должно основываться на цифровых решениях. Поручаю рассмотреть вопрос освобождения предпринимателей в случае использования предпринимателей кассовых терминалов или онлайн-отчетности, - сказал он.

Президент также поручил Правительству совместно с НПП "Атамекен" разработать предложения по кардинальному упрощению и смягчению налогового администрирования, которое должно основываться на цифровых решениях, использовании больших данных и технологии блокчейн.