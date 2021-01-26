Токаев указал на факты трудоустройства на бумаге

Вопрос проблемы трудоустройства поднял на расширенном заседании Правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает zakon.kz.

При проверке десятков, а то и сотен тысяч рабочих мест выходит, что нет налоговых и пенсионных отчислений. Не должно быть трудоустройства граждан только на бумаге. Зафиксировано 15 тыс. таких фактов. Из трудоустроенных граждан только 1/3 не делали пенсионных отчислений. Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, таких фактов больше всего в Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областях.

В целом из трудоустроенных более 40 % остались в тени. Я давал поручение внедрить автоматический механизм проверки таких фактов. Но КГД и ЕНПФ еще не выполнили это поручение. Еще один минус противокризисных поручений — снижение налоговых поступлений. Из выделенных более 1 трлн тенге для Дорожной карты занятости выплачено налогов лишь по 5,5 млрд тенге, - заключил Токаев.