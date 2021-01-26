Токаев сделает прививку от коронавируса казахстанской вакциной

Касым-Жомарт Токаев отметил, что сделает прививку от коронавируса казахстанской вакциной, сообщает zakon.kz.

Об этом он сообщил на расширенном заседании Правительства.

Надеемся на положительный итог тестирования отечественной вакцины. В этом случае, я привьюсь именно казахстанской вакциной, если, конечно же, она покажет хорошие результаты. Надеюсь, что это случится, - отметил Президент.

Массовая вакцинация начнется в стране с 1 февраля. В Казахстане одним из первых прививку от коронавируса вакциной отечественной разработки получил Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. Также в числе добровольцев получили вакцину помощник Президента РК Ерлан Карин, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.