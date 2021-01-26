Подросток взломал терминал в Петропавловске

Технический специалист, собираясь изъять денежные средства из платежного терминала в одном из торговых домов Петропавловска увидел, что тот был взломан. Он обратился в полицию, сообщает zakon.kz.

Сотрудники отдела криминальной полиции городского УП просмотрев записи камер видеонаблюдения, установили подозреваемого. Им оказался 15-летний подросток, состоящий на учете в отделении по делам несовершеннолетних.

Подростка отпустили под поручительство родителей. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 статьи 188 Уголовного кодекса РК "Кража".

Подросток уже не первый раз совершает имущественные преступления. В настоящее время сотрудники ювенальной полиции ведут сбор материала для направления его в специальную организацию образования для детей с девиантным поведением. начальник УП города Петропавловска полковник полиции Жандос Мухатов

В минувшем году по СКО подростками совершено 24 преступления. Больше половины из них - имущественные.

По итогам года четверо несовершеннолетних направлены в специальные образовательные учреждения. пресс-служба ДП СКО