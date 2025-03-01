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Технологии

В Петропавловске фиксируют агрессию школьников при помощи искусственного интеллекта

ЕНТ, тестирование, тесты, школьники, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 04:34 Фото: Zakon.kz
В областном центре Северного Казахстана запустили систему на базе искусственного интеллекта, определяющая учащихся с девиантным поведением, сообщает Zakon.kz.

По данным "Седьмого канала", введенная интеллектуальная система мгновенно фиксирует агрессивно настроенных учеников. После этого камера с функцией видеоанализа в течение восьми секунд отправляет сообщение в Telegram-бот директора школы, чтобы он мог оперативно среагировать на ситуацию.

Оказалось, что именно в этом регионе в прошлом году было зафиксировано около 50 правонарушений среди подростков. Поэтому проект впервые запущен именно в Северо-Казахстанской области. А за последние несколько месяцев искусственный интеллект, установленный в средней школе №25 Петропавловска, выявил два подобных случая проявления агрессии.

Пока система работает в четырех школах и одном детском саду. По данным управления образования, систему "умной" безопасности на основе искусственного интеллекта планируют внедрить в 35 школах. На это потребуется около 70 млн тенге. Сейчас более 300 учебных заведений региона оборудованы камерами видеонаблюдения.

А в Министерстве просвещения Казахстана отказались комментировать смерть 10-летней девочки, которая погибла под колесами школьного автобуса близ Астаны.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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