Нигматулин: Мажилис окажет законодательную поддержку всем поручениям Президента

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, говоря о задачах, поставленных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым на расширенном заседании Правительства, подчеркнул, что необходимая законодательная база будет создана, сообщает zakon.kz.

По словам Нурлана Нигматулина, в этой работе примут активное участие депутаты всех фракций политических партий, представленных в Мажилисе, и депутатской группы АНК.

Глава государства дал конкретное поручение обеспечить принятие законопроекта, направленного на решение основных проблем, мешающих честной конкуренции. Особое внимание Президент страны уделил защите персональных данных, отметив необходимость внесения соответствующих изменений в законодательство, спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин

При этом Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что слаженная работа депутатского корпуса, выстроенный межфракционный диалог, а также конструктивное сотрудничество с Правительством позволят принять качественные законы, которые будут способствовать улучшению жизни казахстанцев.