iPhone 12 признан опасным для здоровья

На своем официальном сайте компания Apple заявила, что в смартфонах линейки iPhone 12 есть магниты, представляющие опасность для здоровья, передает zakon.kz.

В научном журнале Heart Rhythm опубликовано исследование, согласно которому встроенный магнит, предназначенный для работы ускоренной зарядки MagSafe, может помешать работе кардиостимулятора и даже отключить его. Ученые из Института сердца и сосудов Генри Форда провели целый ряд экспериментов и их догадки подтвердились. Они клали iPhone 12 на грудь пациента с имплантированным кардиостимулятором Medtronic таким образом, чтобы разместить его в непосредственной близости от сердца. В итоге магнитное поле, которое создает iPhone, отключало кардиостимулятор.

Интересно, что сам производитель 12-го айфона предупреждал о его вреде.

iPhone содержит магниты, а также компоненты и радиоприемники, излучающие электромагнитные поля. Все аксессуары MagSafe (продаются отдельно) также содержат магниты, а зарядное устройство MagSafe и зарядное устройство MagSafe Duo содержат радиомодули. Эти магниты и электромагнитные поля могут мешать работе медицинских устройств, - говорится на сайте производителя.

Чтобы не мешать работе медицинских устройств, Apple рекомендует держать новенький айфон подальше от них.