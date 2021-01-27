КНБ провел спецоперацию на западе Казахстана

27 января 2021, 12:42
Фото: gov.kz

На западе Казахстана КНБ провел спецоперацию, сообщает zakon.kz.

В Атырауской области 13 января задержана группа лиц, причастная к организации канала поставки наркотических средств растительного происхождения. По данному факту начато досудебное расследование по статье 297, ч.3, п.3 УК РК. Специализированным следственным судом Атырау задержанным санкционирована мера пресечения "содержание под стражей", - говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, указанные лица являются приверженцами деструктивного религиозного течения.

Следственные мероприятия продолжаются.


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