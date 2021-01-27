Что изменилось при взимании поступлений в бюджет

Приказом министра финансов РК от 21 января 2021 года внесены изменения в Перечень уполномоченных органов, ответственных за взимание поступлений в республиканский бюджет, за возврат из бюджета или зачет излишне (ошибочно) уплаченных сумм в бюджет неналоговых поступлений, поступлений от продажи основного капитала, трансфертов, сумм погашения бюджетных кредитов, от продажи финансовых активов государства, займов, передает zakon.kz.

Так, госорганы, финансируемые из республиканского бюджета, Нацбанк РК (по согласованию), Минюст (при наличии постановления суда о принудительном исполнении) стали ответственны за поступления части чистого дохода Национального банка.

Акиматы теперь отвечают за поступления от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Комитет по государственным материальным резервам МЧС отвечает за поступления от реализации материальных ценностей мобилизационного резерва и государственного материального резерва.

В прежней редакции эта функция принадлежала комитету при Министерстве национальной экономики.

Министерству финансов добавлена ответственность за поступления от прочих государственных эмиссионных ценных бумаг.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (26 января).