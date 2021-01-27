Моя хата с краю. Почему жильцам домов стоит переходить на ОСИ

Каждый владелец квартиры должен понимать, что владеет также долей в общем имуществе и несет бремя расходов по содержанию объекта, заявил на брифинге руководитель департамента развития регионов и методологии АО "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства" Маргулан Абдыкаримов, передает корреспондент zakon.kz.

Надо потихоньку менять менталитет многоквартирных жилых домов. Каждый гражданин, который имеет в собственности квартиру в многоквартирном жилом доме, должен понимать, что к нему, как к собственнику своей квартиры относится какая-то часть доли в общем имуществе объекта кондоминиума. Это не просто так, что после работы пришел, дверь за собой закрыл на ключ и все, ничего не знаю и моя хата с краю, — объяснил Маргулан Абдыкаримов.

По его словам, каждый житель должен понимать, что помимо своей квартиры, он владеет определенной долей и соответственно несет бремя расходов по содержанию имущества объекта.

Пока жильцы не объединяться и не придут к общему мнению, что управление и содержание в их собственных руках, то необходимо проводить информационную работу, — добавил глава департамента АО "Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ".

В качестве рекомендаций, он посоветовал казахстанцам создавать домовые чаты в мессенджерах, в которых будут размещаться или рассылаться информация по основным реформам в сфере ЖКХ.

Также мы на базе Казцентра проводим такую же работу, проводим разъяснения по телефону, обновили сайт, где есть все проблемные основные вопросы и ответы на них, запущен telegram-бот в режиме вопрос-ответ, — отметил Абдыкаримов.

В свою очередь, зампредседателя правления АО "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства" Нурбек Сериков напомнил, что согласно принятому закону в течении года до 7 января 2021 года собственники квартир нежилых помещений должны были провести собрание и выбрать одну из форм ОСИ или простое товарищество, однако пандемия изменила планы казахстанцев.

Безусловно, текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране ограничила возможности собственников проводить собрания в явочном порядке. В связи с этим по рекомендации МВК принято решение о продлении срока проведения собраний на более поздний. Однако срок по полному переходу ОСИ или простое товарищество остается без изменений, то есть до 1 июля 2022 года, — объяснил Сериков.

По его словам, все старые формы управления: КСК, потребительские кооперативы собственников квартир, потребительские кооперативы, должны по акту передать вновь созданным ОСИ и простым товариществам все имеющиеся технические и финансовые документы, произвести ликвидации в порядке, определенном законодательством.

Конечно, если есть недоработки в части непредоставления определенных документов, то все замечания отмечаются в этом акте. Есть недоработки в части того, что старые органы управления не желают передать необходимую документацию, технические средства, то в этом случае понадобиться помощь местных исполнительных органов в лице жилищной инспекции и новое юридическое лицо вправе обратиться в суд, — заключил глава департамента АО "Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ" Маргулан Абдыкаримов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан