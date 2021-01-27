Казахстанцам отказывают в снятии пенсионных накоплений. Почему?

Согласно налоговому законодательству, обязательные пенсионные взносы при их отчислении в пенсионный фонд, не облагаются ИПН, при этом пенсионные выплаты подлежат налогообложению. При получении единовременной пенсионной выплаты вкладчик имеет право выбрать один из двух способов оплаты ИПН: первый – воспользоваться отсрочкой, второй способ – уплатить налог в полном объеме сразу при единовременной пенсионной выплате. Решение вкладчика должно быть отражено в заявке уполномоченному оператору.

Если заявитель решает воспользоваться отсрочкой по уплате, то необходимо указать в заявке сумму, запрашиваемую для изъятия, без вычета ИПН. Если заявитель решает оплатить ИПН сразу в полном объеме, то он должен указать в заявке сумму, запрашиваемую для изъятия, за вычетом ИПН в размере 10%.

Обе суммы уже указаны в выписке вкладчику, предоставляемой ЕНПФ, для его удобства и самостоятельного выбора. Указанная вкладчиком сумма, запрашиваемая к изъятию, поступит из ЕНПФ на его специальный счет, открытый у уполномоченного оператора.