В Турции нашли способ уничтожения коронавируса за минуту

Ученые университета в Турции разработали назальный спрей, который способен всего за минуту уничтожить коронавирус, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, спрей Genoxyn, которое полностью убивает вирус, было разработан профессором Шехиме Гюльсюн Темель и докторами Ахметом Юмитом Сабанджи и Гюнейтом Озакином.

По словам одного из разработчиков, исследования начались еще до пандемии коронавируса.

Мы показали, что препарат обладает антибактериальной активностью, а после начала пандемии задумались о том, можем ли мы способствовать борьбе с COVID-19. Наши исследования показали, что спрей убивает вирус на тканях рта и носа, что препятствует его распространению и уменьшает его количество, - пояснил он.

Другой ученый отметила, что спрей уничтожает коронавирус в течение минуты, не повреждая эпителиальные клетки на слизистых оболочках.

Более того, мы показали, что он оказывает лечебное действие на эти клетки. Следовательно, его можно безопасно использовать, - сказала Темель.

После того, как препарат был усовершенствован с помощью нанотехнологий, его эффект стал более стабильным, и он начал оказывать долгосрочное воздействие на определенные молекулы, сообщают ученые.

Они утверждают, что спрей показывает высокую эффективность не только против СОVID-19, но и против различных бактерий и грибков.