Чем отличается QazCovid-in от иностранных аналогов

27 января 2021, 18:45
Фото: kt.kz

Отличие казахстанской вакцины от COVID-19 от иностранных аналогов. Об этом рассказал профессор НИИ проблем биологической безопасности Берик Хайруллин, сообщает zakon.kz.

По его словам, QazCovid-in – инактивированная вакцина, то есть делается из целого вируса, соответственно, потом добавляется адъювант.

Американская вакцина сделана на основе МНК-технологий, это совсем другая вакцина.

Российская вакцина - векторная, там используется аденовирус человека, куда вживляются те или иные белки коронавируса, которые должны обеспечить иммунитет. К слову, россияне создали уже три вакцины – вторая субъединичная, а третья тоже инактивированная. Все это разные технологии.

Английская вакцина сделана на основе аденовируса обезьян.

Китайская сторона разработала три инактивированные вакцины. Это самая проверенная и технологически, и клинически платформа для изготовления вакцин. профессор НИИ проблем биологической безопасности Берик Хайруллин

Он отметил, что платформа инактивированной вакцины достаточно известна и безопасна.

Все компоненты большинство граждан получали ранее в составе других вакцин. Единственным новым компонентом является инактивированный вирус. Берик Хайруллин


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