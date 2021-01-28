Черный снег в Семее. Подозрения жителей на ТЭЦ подтвердились

В Семее сотрудники департамента экологии по ВКО проверили жалобы жителей по поводу "черного снега" и выбросов от дымовых труб объектов ГКП "Теплокоммунэнерго", передает zakon.kz

По ее результатам, доводы жителей по поводу неэффективности работы электрофильтров ТЭЦ подтвердились, - сообщили в Комитете экологического регулирования и контроля.

Так, на газоходах ТЭЦ-1 выявлены превышения нормативов выбросов по неорганической пыли в 27 раз.

Кроме того, было установлено формальное проведение внутреннего производственного контроля:

неудовлетворительное техническое состояние газоходов;

повсеместно присутствуют свищи и дыры;

места отбора проб на некоторых газоходах не оборудованы штуцерами (отверстиями).

Также выяснилось, что на ТЭЦ отсутствует техническая документация по режиму работы и эксплуатации установок очистки газов, акту проверки эффективности работы установок, паспорту оборудования и др.

Также выявлено:

Неисправность двух котлов;

Превышение нормативов выбросов по оксиду углерода в 1.78 раза, по неорганической пыли 70-20% в 1.84 раза;

Неэффективная работа золоулавливающей установки БЦ-56.

По предварительным расчетам, сумма ущерба, нанесенного атмосферному воздуху сверхнормативными эмиссиями, составляет более 61 млн тенге.

Как сообщили в комитете, по итогам проверки ТЭЦ было выдано предписание о разработке и реализации технических мероприятий по повышению эффективности работы электрофильтров.

Учитывая все обстоятельства, и общественный резонанс, с 26-го января в отношении всех производственных площадок ГКП "Теплокоммунэнерго" начата комплексная экологическая проверка. Данные проверки находятся на особом контроле Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, - отметили в ведомстве.

В настоящее время, для завершения отопительного сезона в стабильном режиме, местным акиматом проведены ремонтные работы.

Также составлен перечень первоочередных мероприятий на ремонтную компанию 2021 года для прохождения отопительного сезона 2021-2022 гг. с условием обеспечения максимальной мощности на указанных 4-х котельных с составлением предварительных расчетов.

Информацию о результатах проверок обещали опубликовать дополнительно.