"Дань для судей" вымогал полицейский начальник в Кентау

Обнародована запись разговора, в котором высокопоставленный полицейский из Кентауского горотдела полиции требует у своих подчиненных сдавать деньги для вышестоящего руководства, прокуроров и судей, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

С 1-го февраля вы все по 10 тысяч тенге будете сдавать мне. В общем выйдет 45 тысяч. Вы же не сироты. ДПС должна быть элитой. Можно скинуться и сделать продуктовые корзины с хорошим коньяком и все это упаковать. Не так дорого выйдет, - говорится в аудиозаписи.

В пресс-службе ДП Туркестанской области отметили, что главный герой скандальной записи уже был замешан в истории с поборами. В прошлом году за это он едва не лишился кресла.

22 мая 2020 года заместитель начальника Кентауского отдела полиции был отстранён от занимаемой должности. Однако данный сотрудник в октябре прошлого года обратился с заявлением в суд, и решением областного он был восстановлен в занимаемой должности, - отметили в ведомстве.

Пока полицейский работает на прежнем месте. Проверкой факта вымогательства денег занялись сотрудники службы собственной безопасности.