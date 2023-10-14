Полицейского начальника и его подчиненных осудили в Костанае

В Костанайской области начальник полиции получил восемь лет тюрьмы. Экс-полицейский и его двое подчиненных признаны виновными в получении взятки от местных аграриев, сообщает Zakon.kz.

По информации "Нашей газеты", полицейских признали виновными в вымогательстве взятки за "покровительство в беспрепятственном проведении уборки урожая".

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый Ербол Шошаков занимал должность начальника Денисовского районного отдела полиции. За оказание покровительства и попустительство по службе, мужчина брал взятки с местных аграриев. Стражи порядка обещали "не цепляться к состоянию техники, не тормозить ее ни на поле, ни на дорогах".

За это главы сельхозпредприятий должны были заплатить пшеницей, эквивалент стоимости которой в действующих на тот момент ценах составлял более трех млн тенге.

Расследование длилось с марта 2023 года. В результате все полученные доказательства были переданы в суд. Приговор огласили 12 октября в Денисовском районном суде. Ербола Шошакова приговорили к восьми годам лишения свободы, а его подчиненных — к семи годам колонии.

Кроме того, суд постановил, что подсудимые должны выплатить истцу 1 871 405 тенге в качестве погашения нанесенного материального ущерба.

На прошлой неделе стало известно о том, что сотрудники полиции Актау пытались "замять" дело об изнасиловании и убийстве двукратной чемпионки Казахстана по рукопашному бою Валерии Шальновой.

Тело девушки нашли в водозаборном канале. Сначала уголовное дело возбудили по статье "Доведение до самоубийства". Позже полиция переквалифицировала дело сначала по статье "Оставление в опасности", а в конце концов и по статье 99 УК РК "Убийство".