Сколько денег на пенсионных счетах казахстанцев

Нацбанк Казахстана обнародовал данные о пенсионной системе в стране, передает zakon.kz.

По данным регулятора, пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 января 2021 года составили 12 913,5 млрд тенге, увеличившись за 2020 год на 2 112,9 млрд тенге или на 19,6%.

За 2020 год произошло увеличение "чистого" дохода от инвестирования пенсионных активов на 1 220 млрд тенге до 5 553,6 млрд тенге на 1 января 2021 года. Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 января 2021 года составило 11,0 млн счетов. Сумма пенсионных выплат за 2020 год составила 193,4 млрд тенге, - пояснили в Нацбанке.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 января 2021 года занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (44,4% и 25,8% от общего объема пенсионных активов, соответственно).

Напомним, что с нового года разрешено использовать часть своих накоплений.