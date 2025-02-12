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Общество

Сколько пенсионных накоплений изъяли казахстанцы досрочно

Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 11:21 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
С февраля 2021 года объем досрочных изъятий вкладчиками части своих пенсионных накоплений составил порядка 4,4 трлн тенге. Основная часть в размере около 85% использована на решение жилищных вопросов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил директор Департамента монетарных операций Национального банка Нуржан Турсунханов в Сенате 12 февраля, в 2025 году на локальном рынке будет продолжено инвестирование пенсионных активов ЕНПФ на рыночных условиях в рамках таких направлений, как покупка государственных ценных бумаг, облигаций субъектов квазигосударственного сектора, банков второго уровня и других направлений.

"Важно отметить, что инвестирование пенсионных активов осуществляется исключительно по рыночным ставкам независимо от эмитентов и их конечных целей по использованию средств", – сказал Нуржан Турсунханов.

По состоянию на 1 января 2025 года объем валютного портфеля составил 17,2 млрд долларов (9 трлн тенге), или порядка 40% от пенсионных активов. Валютная часть инвестируется в соответствии со стратегическим распределением, предусматривающим инвестиции в основные зарубежные классы активов, такие как казначейские облигации США, государственные облигации развивающихся стран, корпоративные облигации инвестиционного уровня и акции.

"Важно отметить, что управление активами валютного портфеля осуществляется на индексной основе, где индекс представляет собой широкий набор ценных бумаг на выбранных рынках инвестирования. Например, индекс акций включает более 1 000 эмитентов таких компаний, как Apple, Microsoft, Tesla и другие", – отметил Нуржан Турсунханов.

По итогам 2024 года доходность пенсионных активов ЕНПФ составила 17,8% при инфляции 8,6%. Размер накопленной доходности с апреля 2014 года, когда завершилась консолидация пенсионных активов, по 2024 год составил 180,8% при накопленной инфляции 156%. Таким образом, под управлением Национального банка доходность по пенсионным активам превысила уровень инфляции.

 Ранее сообщалось, что инвестдоход по пенсионным активам бьет рекорды. 

Бауыржан Муканов
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