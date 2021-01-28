Байбек: Nur Otan обеспечит системный контроль исполнения всех предвыборных обязательств

На основе предвыборных программ "Nur Otan"-а утверждены 216 программ территориального развития до 2025 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек на своей странице в Facebook, сообщает zakon.kz.

Дорогие друзья! Во всех районах, городах и областях нашей страны прошли первые сессии маслихатов нового созыва. Наши фракции по итогам выборов сформировали большинство в представительных органах всех уровней, в среднем более 80% от общего количества мандатов, - написал он.

С первых дней депутатский корпус нашей партии приступил к реализации предвыборных обещаний. Так, на основе предвыборных программ "Nur Otan"-а утверждены 216 программ территориального развития до 2025 года.

Наши предвыборные приоритеты были сформированы в рамках реализации концепции "Слышащего государства" по итогам широкого обсуждения с населением, в том числе из самых отдаленных населенных пунктов. Только в ходе праймериз мы собрали от граждан более 20 тысяч предложений. Еще свыше 42 тысяч наказов поступило в период агитационных встреч. Более 65% из них были учтены при утверждении региональных программ.

Как сказал Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев, депутаты "Nur Otan"-а должны обеспечить системный контроль исполнения всех предвыборных обязательств в каждом регионе, городе и районе.

По каждому направлению будут установлены целевые индикаторы и сроки, определены ответственные исполнители. Совместно с Правительством и местными исполнительными органами в течение месяца будут разработаны и представлены для публичного рассмотрения соответствующие дорожные карты с конкретными показателями на каждый год.

Как подчеркнул Президент страны Касым-Жомарт Токаев, предвыборная программа "Путь перемен: Достойная жизнь каждому!" предлагает эффективный комплекс конкретных мер, направленных на социальный прогресс страны и повышение благосостояния народа.

"Nur Otan", как партия реальных дел и ясных целей, обеспечит на всех уровнях реализацию своих предвыборных обещаний! Преодолев испытания, победим вместе!